O brasileiro Lucas Moraes registrou nesta sexta-feira (3) o oitavo melhor tempo na categoria Ultimate, considerada a Fórmula 1 do rally, durante o prólogo – corrida curta que definiu a ordem de largada para o primeiro dia da competição, que terá início neste sábado com a disputa de 412km cronometrados. A 47ª edição do Dakar acontece até o dia 17 de janeiro. É a sexta vez consecutiva que os desertos da Arábia Saudita sediam o confronto. Com muita tranquilidade, Lucas, que disputa a prova pela terceira vez mas já é listado entre os favoritos, considerou bom o resultado e elogiou o desempenho de seu navegador, o espanhol Armand Monleón.

“É sempre bom terminar uma sessão complicada como essa sem problemas. No geral, acho que fizemos um bom trabalho. O trecho é bem veloz e o Armand foi fundamental em indicar o caminho. Era difícil ver. É bom sempre lembrar que estamos no deserto e não há uma estrada ou caminho. E como havia muitos arbustos, a visibilidade era difícil, por que as árvores muitas vezes encobriam o que estava à frente. Por isso o bom trabalho de navegação do Armand foi muito importante”, comentou o piloto da equipe Toyota Gazoo Racing.

”Tem que respeitar o Dakar”

“Nós acertamos algumas pequenas árvores, arbustos, na parte da frente do carro. Então agora vamos checar o carro, mas está tudo bem. Importante é que nós fizemos nossa “lição de casa” nestes últimos meses, estamos preparados. Agora o importante é que eu, Armand e a equipe trabalhemos para entregar o nosso melhor e terminar bem a prova. Amanhã é o primeiro dia de corrida e, apesar da nossa confiança e otimismo, só a partir de amanhã vamos realmente ter uma noção de onde estamos em termos de desempenho. Por enquanto, estamos satisfeitos. Mas, no Dakar, nunca se sabe. Até o final da prova ainda teremos mais de 5.000 km de dificuldades. E aqui estão as melhores equipes do mundo. Temos que ser humildes, respeitar o Dakar. O foco é esse”, completou.

O melhor tempo na Ultimate foi registrado pelos sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings, com a marca de 15min28s para os 29km de trajeto do prólogo. Atuais campeões do Dakar, os espanhóis Carlos Sainz e Lucas Cruz ficaram apenas com a 25ª marca do dia, a 1min14s dos primeiros colocados.

Mais dois carros são conduzidos por brasileiros na categoria Ultimate. Marcelo Gastaldi, que tem como navegador o francês Adrien Metge em um Century CR7, ficou com a 20ª marca (a 1min08s da melhor marca do dia). Já o duo brasileiro Marcos Moraes/Maykel Justo (Toyota Overdrive) registrou o 36º tempo do dia (a 2min03s dos líderes). Eles fazem sua estreia na Ultimate. O Brasil conta ainda com o navegador Cadu Sachs, parceiro do piloto português Gonçalo Guerreiro em um Taurus T3 Max da categoria Challenger, destinada a protótipos leves. A dupla surpreendeu, cravando a segunda melhor marca do prólogo na categoria.

Por ser desvantagem largar na frente em um rally, pois quem está adiante acaba indicando o caminho para quem está atrás, o Dakar tem como regra que os 25 primeiros podem alterar a sua posição de largada, com prioridade para quem foi melhor no prólogo. Assim, a dupla Lategan e Cummins, mais rápida do dia, optou por ser a 11ª a largar amanhã. Já Moraes e Monleón escolheram serem o 15º carro a iniciar a prova. A primeira dupla a largar será a formada pelo belga Guillaume de Mévius e o francês Mathieu Beaumel, que tiveram problemas no prólogo, registrando apenas o 111º tempo do dia.

RESULTADO DO PRÓLOGO

CATEGORIA ULTIMATE - CARROS

1) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota TGR, 29km em 15min28s

2) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergkvist (Suécia), Ford, a 0min01s

3) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia, a 0min20s

4) Rokas Baciuska (Lituânia)/Oriol Mena (Espanha), Toyota Overdrive, a 0min21s

5) João Ferreira (Portugal)/Filipe Palmeiro (portugal), Mini X-Raid, a 0min26s

6) Brian Baragwanath (África do Sul)/Leonard Cremer (África do Sul), Century, a 0min30s

7) Sebastien Loeb (França)/Fabian Lurquin (Bélgica), Dacia, a 0min33s

8) Lucas Moraes(Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota TGR, a 0min35s

9) Nani Roma (Espanha)/Alex Haro (Espanha), Ford, a 0min35s

10) Saood Variawa (África do Sul)/François Cazalet (França), Toyota TGR, a 0min41s

20) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century, a 1min08s

25) Carlos Sainz (Espanha)/Lucas Cruz (Espanha), Ford, a 1min14s

36) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 2min03s

47º DAKAR RALLY

País: Arábia Saudita

6ª edição no Oriente Médio

Roteiro inédito

Principal desafio deserto Empty Quarter

70 nacionalidades na disputa

190 países assistem à prova

70 emissoras de TV em todo o mundo

OS COMPETIDORES

807 pilotos e navegadores

43 mulheres

120 estreantes

AS MÁQUINAS

439 veículos

8 categorias

139 carros

139 motos

65 caminhões

54 protótipos leves

40 UTVs (produzidos em série)

2 Stocks (carros de produção modificados)

OS BRASILEIROS

Lucas Moraes - piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota GR DKR Hilux EVO, equipe TGR

Marcos Moraes - piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Marcelo Gastaldi - piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Century CR7, equipe Century Racing

Maykel Justo - navegador de Marcos Moraes (acima), categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Cadu Sachs - navegador do português Gonçalo Guerrero, categoria Challenger (protótipos leves), modelo Taurus T3 Max, equipe BBR

A CORRIDA

7.753 quilômetros de percurso

5.145 quilômetros de “especiais” (trechos cronometrados)

13 dias de corrida

1 dia de descanso (10 de janeiro)

1 desafio de 48 horas (etapa 2, dias 5 e 6 de janeiro)

1 etapa maratona (8 de janeiro)

Largada primeira etapa dia 4 de janeiro

Chegada 17 de janeiro

AS DISTÂNCIAS

Atividade / Data / Trecho / Cronometrado / Total

Prólogo / 3 de janeiro / Bisha-Bisha / 29km / 79km

Etapa 01 / 4 de janeiro / Bisha-Bisha / 412km / 500km

Etapa 02 / 5 e 6 de janeiro / Bisha-Bisha / 971km / 1.067km

Etapa 03 / 7 de janeiro / Bisha-Al Henakiyah / 496km / 848km

Etapa 04 / 8 de janeiro / Al Henakiyah-Alula / 415km / 588km

Etapa 05 / 9 de janeiro / Alula-Hail / 428km / 491km

Intervalo / 10 de janeiro / Hail

Etapa 06 / 11 de janeiro / Hail-Al Duwadimi / 606km / 829km

Etapa 07 / 12 de janeiro / Al Duwadimi-Al Duwadimi / 481km / 745km

Etapa 08 / 13 de janeiro / Al Duwadimi-Riad / 487km / 733km

Etapa 09 / 14 de janeiro / Riad-Haradh / 357km / 589km

Etapa 10 / 15 de janeiro / Haradh-Shubaytah / 123km / 636km

Etapa 11 / 16 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 284km / 516km

Etapa 12 / 17 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 62km / 132km

TOTAIS: 5.145km de trechos cronometrados (etapas) e 7.753km de percurso total