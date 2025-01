O Rally Dakar 2025 promete ser um dos mais emocionantes da história recente, com vários fabricantes e pilotos capazes de ganhar o famoso troféu Touareg. O rally-raid começará em 3 de janeiro com o Prólogo em Bisha e terminará em 17 de janeiro em Shubaytah, após 12 etapas e mais de 5.000 quilômetros de corrida pela Arábia Saudita.

Aqui está uma lista dos pilotos considerados favoritos para as honras máximas na categoria Ultimate, a principal da prova:

Carlos Sainz Pai

Carlos Sainz, Lucas Cruz, Ford Raptor T1+ Foto de: Ford

Depois de conquistar a vitória para a Audi em sua participação de despedida no Dakar, Carlos Sainz Pai está agora abraçando um novo desafio com a Ford e a M-Sport.

O espanhol pode estar com 62 anos, mas está enfrentando o Dakar com o mesmo entusiasmo de sempre. Se ele vencer em 2025, será seu quinto triunfo geral no Dakar, embora não seja uma façanha fácil, pois o Raptor ainda está em seus primeiros dias de competição e não acumulou quilometragem em um evento dessa escala.

A Ford conseguiu testar o carro no Rally do Marrocos, onde Sainz chegou perto de uma vitória de especial antes de ser afligido por problemas técnicos. Mas, em comparação com alguns dos outros veículos no campo, o novo concorrente da Ford ainda é uma quantidade relativamente não comprovada.

Dito isso, Sainz deve ser considerado um dos favoritos à vitória, dada sua extensa história no Dakar. Tendo participado do evento um total de 17 vezes com uma grande variedade de fabricantes e conquistado 42 vitórias em especiais e quatro triunfos gerais, seria tolice descartá-lo da disputa deste ano.

Nasser Al-Attiyah

#200 Nasser Racing Prodrive Hunter: Nasser Al-Attiyah Foto de: A.S.O.

Oriundo do Oriente Médio, Nasser Al-Attiyah é sempre uma séria ameaça no Dakar. Com cinco vitórias no geral em 20 participações, além de 11 pódios e 48 vitórias em estágios individuais, ele está agora próximo dos recordes de Stephane Peterhansel e Ari Vatanen sobre quatro rodas.

Embora o Dacia Sandrider seja um carro novo, Al-Attiyah poderá contar com a experiência que a Prodrive adquiriu no desenvolvimento do Hunter. Além disso, o Grupo Renault realizou um exigente programa de testes para deixar tudo pronto para janeiro. O trabalho árduo já valeu a pena com a vitória no Rally do Marrocos, tornando a Dacia o fabricante a ser batido na Arábia Saudita.

Sebastien Loeb

Sebastien Loeb, Dacia Sandrider Foto de: Dacia

Um dos maiores pilotos de rali de todos os tempos, Sebastien Loeb continua buscando sua primeira vitória no Dakar. Tendo estado em oito ocasiões e conquistado 28 vitórias em estágios e cinco pódios gerais, ele ainda almeja o prêmio máximo para acrescentar aos seus nove títulos no Campeonato Mundial de Rally.

No ano passado, um contratempo nos estágios finais o impediu de lutar pela vitória geral com o Hunter, construído pela Prodrive e patrocinado pelo Bahrein. Conhecido por sua incrível velocidade em um único estágio, ele espera finalmente fazer tudo certo desta vez.

O francês também desempenhou um papel de liderança no desenvolvimento do Sandrider e esteve perto de ser o melhor desempenho do contingente da Dacia no Marrocos.

Nani Roma

Nani Roma, M-Sport NWM Foto de: M-Sport

Nani Roma está buscando a terceira vitória geral no Dakar, tendo triunfado nas motos em 2004 e vencido na categoria de carros exatamente uma década depois. O espanhol quer trazer alegria para toda a sua família depois de um acidente que envolveu seu filho, que pode voltar a andar com a ajuda de um exoesqueleto.

Roma será uma parte importante do time da Ford com a M-Sport e sua sabedoria, que se mostrou fundamental para sua vitória no Baja Hungria com o Raptor, será exibida mais uma vez.

Yazeed Al-Rajhi

#201 Overdrive Racing Toyota Hilux Overdrive: Yazeed Al-Rajhi, Timo Gottschalk Foto de: A.S.O.

Yazeed Al-Rajhi terá mais uma vez a vantagem de estar em casa no Dakar em 2025. Tendo competido na prova 10 vezes e até terminado no pódio, ele sabe como é liderar o Dakar em condições difíceis. Ele ocupou a primeira posição em 2024 no início, até que um acidente o forçou a abandonar o rali.

Al-Rajhi pode ser muito rápido em algumas ocasiões e está ativo em competições de cross-country durante todo o ano, tendo lutado pelo título do Mundial de Rally Raid de 2024 até os estágios finais da temporada.

Com um conhecido Toyota Hilux T1+ operado pela Overdrive Racing, ele tem o maquinário sob seu controle para se misturar com os grandes. Mas só o tempo dirá se ele terá paciência para chegar até o fim.

Lucas Moraes

Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux #206: Lucas Moraes Foto de: Red Bull Content Pool

A nova geração está marcando presença no Dakar e o jovem Lucas Moraes, da Toyota, é considerado um dos melhores entre os novatos.

Moraes surpreendeu a todos ao terminar no pódio em sua estreia no Dakar em 2023. Uma série de problemas fez com que ele terminasse apenas em nono lugar no ano passado, mas a experiência que adquiriu com a Hilux em 2024 faz dele um verdadeiro candidato à vitória em sua terceira tentativa.

Além disso, ele pode contar com o copiloto espanhol Armand Monleon, que o ajudou a terminar em terceiro lugar no W2RC 2024.

Mattias Ekstrom

Mattias Ekstrom, M Sport Foto de: Ford Performance

Embora seja mais conhecido por suas façanhas em provas de rallycross, Mattias Ekstrom também é extremamente capaz quando se trata de rali no deserto. Uma rápida olhada em suas façanhas no Extreme E, no Dakar e até mesmo no Campeonato Mundial de Rallycross mostra que ele é um grande piloto, independentemente do terreno em que esteja dirigindo.

Ekstrom desempenhou um papel importante na vitória de Sainz no Dakar em janeiro passado, mas para um piloto que é sinônimo de Audi, 2025 marca um novo capítulo em sua carreira. O sueco foi recrutado como parte do ataque da Ford e, junto com Sainz e Roma, será um dos pilotos a serem derrotados com o novo Raptor.

Menções honrosas

Toyota Gazoo Racing Toyota GR DKR Hilux #209: Giniel de Villiers Foto de: Toyota Racing

Há vários outros pilotos que não devem ser descartados para a vitória, especialmente em um evento como o Dakar, que pode ser tão imprevisível.

O nome mais experiente é o do vencedor de 2009, Giniel de Villiers. Com 21 participações e um Toyota de fábrica sob seu comando, ele tem grandes chances de conquistar sua segunda vitória na carreira.

Outro piloto da Toyota capaz de desafiar o primeiro lugar é Seth Quintero, que registrou 12 vitórias em estágios na categoria Challenger em 2022. Embora o americano tenha passado por momentos difíceis depois de subir para a divisão principal em 2024, ele tem todas as ferramentas para lutar pela vitória.

Rokas Baciuska, que está fazendo sua estreia depois de ser campeão mundial nas duas categorias inferiores, é outro piloto a ser observado. Ele também estará dirigindo uma Toyota Hilux, embora tenha sido inscrito pela equipe privada Overdrive. Baciuska não terá seu copiloto habitual, Oriol Vidal, que optou por se dedicar ao ciclismo profissional, mas poderá contar com o ex-piloto de motocicleta Oriol Mena como seu navegador.

Enquanto isso, Toby Price e Sam Sunderland também estão fazendo a mudança de duas rodas para quatro em outra Toyota Hilux com a Overdrive. Price será o responsável pela direção, com Sunderland auxiliando-o no assento do copiloto. Juntos, eles têm quatro vitórias na categoria de motos do Dakar em seus currículos, todas com equipamentos KTM.

Cristina Gutierrez, vencedora da categoria T3 em 2024, fará parte do time da Dacia no Dakar. Devido à sua experiência anterior em rali e corridas off-road, ela não deve ser descartada do evento deste ano.

Outro azarão pode ser Mitch Guthrie Jr., que faz parte de um contingente da Ford que inclui pilotos de peso como Sainz, Ekstrom e Roma.

Guillaume de Mevius, cujo segundo lugar no Dakar com a Overdrive é frequentemente ignorado, também pode surpreender ao se juntar à Mini em 2025.

