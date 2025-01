Conheça os cinco brasileiros que disputarão o Dakar 2025

Vai começar! Nesta sexta-feira (03) teremos o pontapé inicial do Dakar, o maior e mais importante rali do mundo, e o Brasil estará representado por cinco pilotos e navegadores, que vão em busca da principal vitória do rally-raid mundial.

No total, 798 pilotos e navegadores estão na Arábia Saudita, que sedia o Dakar pela sexta vez na história. A Europa é o continente mais representado, com 637 participantes, sendo 202 franceses, 104 espanhóis e 83 italianos. O segundo continente com mais nomes é o americano, com 71, seguido dos 60 asiáticos, os 24 africanos e os 6 da Oceania.

Enquanto Argentina e EUA são os maiores representantes do continente americano, com 27 e 23 participantes, respectivamente, o Brasil vem em terceiro, com cinco nomes, incluindo um que chega como candidato para lutar pela inédita vitória geral no Dakar.

Com 33 anos de idade, Lucas Moraes chega para disputar seu terceiro Dakar em uma trajetória impressionante no maior rali do mundo. Em sua estreia, em 2022, Lucas surpreendeu ao terminar na terceira posição entre os carros, a melhor colocação final de um rookie na prova. Isso o credenciou a assinar um contrato de fábrica com a Toyota para o ano seguinte.

Ao lado do espanhol Armand Monleón, Lucas voltou para o Dakar em 2023 e conquistou uma inédita vitória de especial para o Brasil nos carros, mas um problema com seu Toyota o levou a terminar apenas em nono. Durante o restante do ano, Lucas e Armand solidificaram a parceria na disputa do W2RC, o Mundial de Rally-Raid, onde terminaram em terceiro, e agora chegam para a disputa como um dos favoritos. Eles competem na classe principal dos carros, a Ultimate (T1.+) com o número 203.

Repetindo a dobradinha do Sertões 2024, Lucas a companhia de seu pai, Marcos Moraes na disputa. Esse é o retorno de Marcos ao Dakar após 25 anos. Em sua última participação, em 2000, ele terminou na 75ª posição geral entre os carros. Marcos terá como navegador o experiente Maykel Justo. Com 11 participações no Dakar, Justo volta à prova após um ano fora. Em 2023, ele foi o navegador de Rodrigo Luppi e eles lideraram a classe T4 até o dia de folga. A dupla corre com o Hilux da equipe Overdrive com o número 248, também na Ultimate.

Também na Ultimate, temos uma outra dupla quase que 100% brasileira. Marcelo Gastaldi retorna ao Dakar para seu quarto ano de disputa da prova, fazendo sua estreia na T1.+. O campeão de 2023 do Sertões tem como melhores resultados no Dakar a 27ª posição geral em 2021 e a sétima colocação na classe T3 ano passado.

Gastaldi faz dupla com um francês já bem conhecido do público brasileiro. Piloto da Yamaha Brasil nas competições de motocross, Adrien Metge será o navegador da dupla, no Century CR7 número 230. O tricampeão do Sertões tem uma vasta experiência no Dakar, com 5 participações nas motos e mais duas como navegador nos dois últimos anos.

Para fechar, o quinto representante do Brasil é o único que não corre entre os carros. O navegador Cadu Sachs troca a parceria com Marcelo Gastaldi para correr na classe T3, dos Challengers, como navegador do português Gonçalo Guerreiro, que faz sua estreia no Dakar. Esta será a quarta participação de Sachs na prova, tendo como melhor resultado o sétimo lugar na classe T3 ano passado ao lado de Gastaldi. A dupla corre com o Taurus T3 Max da equipe off road da Red Bull com o número 319.

