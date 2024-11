A equipe TOYOTA GAZOO Racing (TGR) anunciou nesta terça-feira (26) a renovação de contrato com o piloto Lucas Moraes, que vem sendo uma das sensações no cenário do rally internacional. Autor do primeiro pódio brasileiro no Dakar (2023) e primeira vitória em especial (2024, quando novamente brigou pela vitória), Moraes foi também fundamental para a conquista do título de campeã de construtores para a equipe oficial da fábrica japonesa no Mundial de Rally Raid, categoria na qual se encaixam o Dakar e o Rally dos Sertões – neste último, Lucas sagrou-se tricampeão em 2024, fechando uma temporada espetacular.

No Campeonato Mundial, encerrado em outubro passado, no Marrocos, Lucas finalizou em terceiro entre os pilotos, com cinco vitórias em especiais. De contrato renovado, ele agora deve liderar a equipe TGR no próximo Dakar, que acontece entre 3 e 17 de janeiro, nos desertos da Arábia Saudita.

O brasileiro também se posiciona como um dos favoritos no Mundial de Rally Raid 2025, que terá início com a disputa do Dakar e se encerrará novamente no Marrocos.

"Estou bastante animado para disputar o Rally Dakar novamente, especialmente como parte de uma equipe tão forte”, disse o brasileiro, que conta com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley e Zapalla, além da marca brasileira de pneus SpeedMax.

“O meu carro, que se chama GR DKR Hilux Evo, é uma máquina incrível. Com os desenvolvimentos mais recentes que fizemos, sinto que temos tudo o que precisamos para competir em alto nível. É uma honra representar o Brasil e uma fábrica como a Toyota, além de trabalhar com parceiros como a Red Bull, Repsol e SpeedMax, enquanto avançamos em direção a um futuro mais sustentável no automobilismo”, completou o brasileiro, referindo-se à nova parceria firmada pela TGR (mais detalhes a seguir).

Lucas Moraes estreou no Dakar em 2023, praticamente desconhecido no cenário internacional, apesar de boas apresentações em apenas duas etapas isoladas do Mundial. O pódio na estreia da prova mais difícil e icônica do mundo colocou holofotes sobre o brasileiro, que recebeu sondagens de diversas equipes, sendo contratado pela TGR como piloto oficial e aposta em uma renovação do time japonês.

Em 2024, Moraes confirmou o acerto da aposta da TGR ao novamente brigar pelo pódio e vitória no Dakar, apesar de um capotamento e da quebra da suspensão do carro, que o fez abandonar no penúltimo dos 14 dias de corrida.

Paralelamente, as cinco vitórias em especiais já no ano de estreia do brasileiro no Mundial de Rally Raid foram decisivas para a conquista do título de construtores para a Toyota e mostraram outra característica fundamental para este esporte: a consistência e resistência do atleta em qualquer tipo de terreno e condição climática.

A equipe TGR contará com um total de seis carros no próximo Dakar. Como em 2024, para o Dakar do ano que vem Moraes terá como navegador o espanhol Armand Monleón, que também foi seu parceiro no Mundial de Rally Raid.

O time japonês apresentou a Repsol como um de seus principais patrocinadores. A marca de derivados de petróleo aposta no desenvolvimento de combustíveis renováveis, um objetivo alinhado com a filosofia da Toyota de caminhar para um esporte a motor sustentável.

Campeonato Mundial de Rally Raid 2025:

Rally Dakar - 3 a 17 de janeiro, Arábia Saudita

Abu Dhabi Desert Challenge - 21 a 27 de fevereiro, Emirados Árabes

South African Safari Rally - 18 a 24 de maio, África do Sul

BP Ultimate Rally Raid Portugal - 22 a 28 de setembro, Portugal

Rallye du Maroc - 10 a 17 de outubro, Marrocos

