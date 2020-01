Competidor francês da Mini, Stéphane Peterhansel brilhou no nono estágio do Dakar 2020 e superou o rival Nasser Al-Attiyah, catari que guia uma Toyota Hilux, por apenas 15s na Arábia Saudita. Quem completou o top-3 foi Yasir Seaidan, piloto da casa.

Outro destaque da edição atual do rali mais difícil do mundo, o espanhol Fernando Alonso, 'companheiro' de Toyota de Al-Attiyah, terminou em nono nesta terça-feira e agora completa o top-10 da classificação geral.

Com o resultado, o também espanhol Carlos Sainz, que terminou o estágio em quinto com a Mini, segue na liderança geral dos carros, seguido de perto por Al-Attiyah e pelo próprio Peterhansel. Veja na tabela abaixo:

Pos. # Piloto/Navegador Carro Tempo Intervalo 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 35h11m54s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 35h12m18s 24s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 35h18m32s 6m38s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 35h46m10s 34m16s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 36h1m35s 49m41s 6 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 36h9m51s 57m57s 7 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 36h20m53s 1h8m59s 8 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 36h36m14s 1h24m20s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 37h47m29s 2h35m35s 10 310 Fernando Alonso Marc Coma Toyota 38h29m17s 3h17m23s

Motos e quadriciclos

Nas duas rodas, Pablo Quintanilla superou Toby Price no estágio e está em segundo no geral, atrás do líder Ricky Brabec e à frente do próprio Price. Nos quadriciclos, Ignacio Casale voltou a vencer e lidera com folga, rumo a mais um título.

Veja por onde o Rally Dakar 2020 passa na Arábia Saudita:

Galeria Lista O mapa do Dakar 2020 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de janeiro): de Yeda a Al Wajh (752 km, sendo 319 cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 2 (6 de janeiro): de Al Wajh a Neom (401 km, sendo 367 cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 3 (7 de janeiro): Neom a Neom (489 km, sendo 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 4 (8 de janeiro): de Neom a Al Ula (676 km, sendo 453 cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 5 (9 de janeiro): de Al Ula a Ha'il (563 km, sendo 353 cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 6 (10 de janeiro): de Ha'il a Riade (830 km, sendo 478 cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. 11 de janeiro: Dia de descanso em Riade 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de janeiro): de Riade a Wadi Al-Dawasir (741 km, sendo 546 cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 8 (13 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Wadi Al-Dawasir (713 km, sendo 474 cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 9 (14 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Haradh (891 km, sendo 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 10 (15 de janeiro): de Haradh a Shubaytah (608 km, sendo 534 cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 11 (16 de janeiro): de Shubaytah a Haradh (744 km, sendo 379 cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 12 (17 de janeiro): de Haradh a Al Qiddiyah (447 km, sendo 374 cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI

