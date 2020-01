Dakar adverte campeão de Cross Country por “anotações proibidas"

A organizadora do Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), passou a observar com mais atenção no que pode ser considerado auxílios de navegação ilegais e instalou câmeras nos cockpits dos competidores na liderança com a intenção de monitorar possíveis quebras de regulamento.

Os comissários de prova afirmaram que Vasilyev e Yevtyekhov foram pegos pela câmera usando notas adicionais, que foram jogadas para fora do carro em seguida. Assim, cometeram uma irregularidade segundo o artigo 22P4.3 do Dakar, que proíbe as equipes de complementar o guia de navegação da etapa com material extra.

Vasilyev abandonou o rally de 2020 durante o terceiro estágio na semana passada, após seu Mini John Cooper Works, da equipe X-Raid G-Energy, pegar fogo. Como a equipe não está mais competindo, nenhuma penalidade significativa pode ser aplicada nesta edição, mesmo que o artigo 22P4.3 faça menção a sanções que “podem levar até a desqualificação”.

O veredito dos comissários neste caso sugere sanções mais rígidas podem ser consideradas caso Vasilyev e Yevtyekhov participem de edições futuras do Dakar.

“Os comissários foram informados pelo Coordenador Técnico do Rally que a câmera de vídeo instalada no veículo No. 317 capturou imagens da equipe usando anotações proibidas de navegação antes de atirá-las pela janela do veículo, uma a uma”, inicia o texto do veredito.

“Esta atitude não condiz com o estatuto de bom comportamento lido durante o briefing e assinado por todos os competidores durante o escrutínio administrativo (e especificamente os artigos No. 22P4.3 e 52P1b do Regulamento Suplementar do Rally Dakar 2020), na qual todos os competidores têm a obrigação de respeitar, sujeitos a possíveis penalizações”.

“Como a equipe do carro No. 317 abandonou a competição e consequentemente não pode ser penalizada, os Diretores de Prova estão divulgando uma advertência pública ao piloto e co-piloto, Vladimir Vasilyev e Vitaly Yevtyekhov, por quebra dos artigos No. 22P4.3 e 52P1b do Regulamento Especial do Rally Dakar 2020 e por não respeitar o Estatuto de Bom Comportamento assinado por eles”.

“Como observado pelos organizadores do Rally Dakar, eles têm o direito de reabrir este caso, na eventualidade desta equipe solicitar o registro de participação em edições futuras do Rally Dakar”.

O artigo 52P1 do regulamento se refere do código de conduta da equipe, com a subseção b) lidando especificamente com “qualquer ação incorreta, fraudulenta ou antidesportiva e/ou antiética e/ou contrária às regras”.

Vasilyev teve seu melhor resultado no Dakar Rally em 2015, quando terminou na quinta colocação, com uma vitória em uma das etapas. Ele também conquistou o título mundial do Campeonato de Rally Cross Country da FIA e a edição de 2017 da África Eco Race com a Mini, e retornou à X-Raid neste ano, após uma passagem pela Toyota.

Al-Attiyah escapa de punição

Outra investigação em aberto analisava uma possível infração pelo piloto da Toyota Nassel Al-Attiyah após o final do nono estágio. O catariano poderia ser punido com o acréscimo de um minuto em seu tempo por acelerar em uma das zonas de velocidade controlada.

O chefe da equipe Toyota Gazoo Racing, Glyn Hall, disse que recebeu uma “notificação de inquérito” dos comissários sobre o caso, mas disse que Al-Attiyah estava confiante que não havia quebrado nenhuma regra.

“Ele não está só convencido, ele disse que definitivamente não estava acelerando na área”, comentou Hall. “E eu assisti as imagens dele em dois pontos (de controle) e ele é muito cauteloso. Talvez seja um erro, eles vão ter que analisar”.

“Mas ele está convencido – disse que se tiver (uma punição), vai ficar surpreso, porque você não vence o Dakar acelerando por um segundo”.

O caso foi resolvido e Al-Attiyah não receberá nenhuma punição.

Al-Attiyah está 24 segundos atrás de Carlos Sainz na disputa pelo primeiro lugar da classificação geral com três estágios restantes na competição.

