Dakar: Spinelli e Haddad conquistam bom resultado e sobem na geral

O quarto dia do Dakar, com 813 km percorridos entre Wadi Ad-Dawasir e Riad, teve mais um bom rendimento da dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que representa o Brasil na categoria carros. Pelo segundo dia seguido, os dois estiveram no top-15 na classificação geral, ficando com a 14ª colocação geral entre os 70 carros inscritos na categoria.

"Hoje foi um dia mais simples no que diz respeito a dificuldade de piso. A etapa foi muito rápida, com boa parte da especial sendo feita em sexta marcha. As dunas também não foram muito complicadas e passamos tranquilos. E também não tivemos furo de pneu, enfrentamos menos pedras, embora uma ou outra sempre acabe aparecendo de surpresa pelo caminho”, disse Guiga.

“O destaque da especial de hoje sem dúvida foi para a navegação, porque além da velocidade muito alta o tempo inteiro, era muita informação de trocas de direção e muitos competidores se perderam. Nós conseguimos fazer uma especial limpa e sem perder tempo significativo por causa disso. Um terço do rali foi realizado e ainda falta muita coisa. Amanhã eu acho que começam algumas especiais mais difíceis. O carro esteve mais uma vez em perfeitas condições”, completou o piloto.

Youssef destacou que de fato um dos grandes desafios deste quarto dia foi justamente na navegação por conta da grande quantidade de referências e informações na planilha. A dupla agora é a 19ª colocada na classificação geral após ter ficado apenas 14min47seg atrás do líder na etapa de hoje.

“Hoje foi uma das especiais mais difíceis de navegação que já enfrentei. Foi muita rápida, com bastante referência, com elas chegando de uma vez só e pouco visível por conta do pó. Chegamos em um momento a ter quatro carros na mesma área de poeira, mas conseguimos sair bem. Foi um dia limpo, sem furo no pneu e mais um bom dia de Dakar. Estamos bem motivados para a sequência, foi o dia mais longo do Dakar por conta do trecho de deslocamento e agora vamos descansar um pouco porque amanhã será novamente um dia bem pesado e importante do rally”, disse Youssef.

O trecho de especial cronometrado teve 337 km, que foram cumpridos pela dupla brasileira em 2h50min46s com o Mini All4 Racing da equipe X-raid. O Dakar começou em 3 de janeiro em Jeddah e será finalizado no próximo dia 15 nesta mesma cidade da Arábia Saudita. São mais de 300 veículos e competidores de 49 nacionalidades.

Os competidores vão percorrer 625 km nesta quinta-feira de Riad até Burayda, sendo 419 km formando o trecho cronometrado.

