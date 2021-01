Paul Spierings, da Husqvarna, revelou que teve que 'ressuscitar' o rival CS Santosh depois que o piloto indiano sofreu uma grande queda na quarta etapa do Dakar 2021.

Competindo em seu sétimo Dakar pelo fabricante indiano Hero, Santosh caiu de sua motocicleta às 11h45 locais em uma área que apresenta trilhas de cascalho entre montanhas.

Spierings foi o primeiro a chegar ao local da queda, onde encontrou Santosh inconsciente. Além dele, o piloto da Husqvarna Maurizio Gerini.

“Eu vi duas motos que estavam caídas e os dois pilotos estavam no chão, uma na esquerda e uma direita”, disse ao RallyManiacs.com. “Gerini estava bem, levantou-se imediatamente e foi até o Santosh."

“Quando parei a minha motocicleta, pouco antes da rocha que eles atingiram, para que ninguém mais pudesse bater nela, apertei o botão de emergência. Depois que o peguei, fizemos reanimação e, depois de quinze minutos, três helicópteros da organização chegaram."

“Eles me substituíram [no processo de reanimação], mas naquela fase eu senti que seu coração estava batendo novamente. Fiquei muito aliviado com isso.”

Após a chegada da equipe médica, Santosh foi transportado de helicóptero para o Posto Médico Avançado de Al Duwadimi com suspeita de traumatismo craniano, antes de ser levado ao Hospital da Arábia Saudita em Riade para avaliação médica adicional.

Às 18h50, horário local, a ASO divulgou uma atualização dizendo que o homem de 37 anos está em coma induzido e será submetido a mais exames na quinta-feira para determinar a gravidade de seus ferimentos.

Em uma declaração, a Hero disse: “Ele sofreu um trauma na cabeça. Ele foi sedado e ficará em observação durante a noite. Ele será submetido a uma checagem amanhã."

A Hero perdeu o piloto Paulo Gonçalves durante o Dakar 2020, o primeiro a se realizar na Arábia Saudita, depois que o veterano português morreu em um grande acidente na sétima etapa.

O chefe da equipe Hero, Wolfgang Fischer, disse: “Foi um dia bastante difícil para nós, pois perdemos o Paulo no ano passado, então são muitas emoções."

“O Santosh teve uma queda feia hoje. Ele está fora do Dakar, agora em tratamento médico no hospital. Desejamos-lhe as maiores felicidades para uma rápida recuperação. Cruzamos os dedos para que o Santosh volte em breve e para que a equipe continue sem mais quedas.”

