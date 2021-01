Dakar: Spinelli e Haddad voltam ao top-15 geral após etapa à beira do Mar Vermelho

O cenário completo de deserto que vem marcando a edição 2021 do Dakar hoje foi substituído por incríveis paisagens à beira do Mar Vermelho na nona etapa da competição, disputada em forma de laço (saída e chegada na mesma cidade) em Neom, na Arábia Saudita.

Com um deslocamento inicial de 109 quilômetros, os mais de 300 veículos que participam do maior rali do mundo passaram em vários trechos ao longo da costa do mar com histórias milenares, passagens bíblicas e de cenas espetaculares no Oriente Médio. E foi neste cenário em que a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad conseguiram boa recuperação, ficando entre os vinte melhores desta terça-feira e com isso voltando ao top-15 da classificação geral dos carros no Dakar.

A competição agora está em sua fase final, faltando apenas três dias para completar os mais de 7.600 quilômetros de percurso com a final no próximo dia 15, chegando em Jeddah.

“Por conta das dificuldades no dia de ontem, nossa posição de saída foi a de número 41. Era até angustiante ver a fila de caminhões na nossa frente antes de largarmos. Por isso mesmo, foi um dia longo, sobretudo nos 200 quilômetros iniciais, tentando ultrapassar os caminhões e UTVs, o que é bem difícil, já que ninguém alivia, mesmo tocando o aparelho de ultrapassagem dentro do carro (que avisa o competidor que vem na frente). Mas mesmo assim tivemos um bom resultado e amanhã a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma especial num ritmo ainda melhor", disse Guiga.

Mesmo enfrentando o “tráfego pesado” na poeira nos 200 quilômetros iniciais, ele e Youssef Haddad terminaram a nona etapa entre os vinte melhores carros, a 34min06seg do carro pilotado pelo francês Stephane Peterhansel, vencedor do dia e líder da competição. Na classificação geral acumulada, os brasileiros subiram para o 15º lugar, a 5h48min44s do primeiro colocado.

Os brasileiros chegaram a estar entre os 14 melhores na nona etapa, mas a posição de largada em meio a caminhões e UTVs mais lentos e um furo de pneu no final impediram um maior progresso, mas o navegador Youssef Haddad destaca que há boas chances de melhora nos próximos dias, já nesta reta final de Dakar.

“Esta nona etapa foi um dia bem longo e difícil por conta de nossa posição de largada, saindo atrás de muitos caminhões e fazendo muita poeira, e a gente ainda estava sem ar condicionado, então entrava muita sujeira para dentro do carro também. E faltando uns 70 quilômetros para o final da especial, tivemos um pneu furado, mas o carro está inteiro e melhoramos em relação a ontem e, com uma posição de largada melhor, a tendência é conseguir um ritmo mais forte", disse Youssef.

Amanhã, os competidores de quase 50 países encaram o 10o dia de competição, saindo de Neom e chegando a Al Ula, com um percurso total de 583 quilômetros, sendo 342 deles em trechos cronometrados.

“No Dakar todos os dias são decisivos e agora faltam três. Vamos seguir trabalhando para seguir subindo na classificação como fizemos hoje", diz Guiga, que faz em 2021 sua nona participação no maior rali do mundo.

