Dupla brasileira vive odisseia com piratas para competir no Dakar

Tudo parecia pronto para a estreia de Rodrigo Varela no Dakar. Membro de uma família tradicional do automobilismo brasileiro, o campeão sul-americano de Rally Raid se preparava para disputar pela primeira vez a maior prova da modalidade do mundo, ao lado do navegador Enio Bozzano, quando o projeto sofreu um duro golpe.

Enquanto passava o Natal com sua família no Brasil, Varela recebeu a notícia de que o navio cargueiro que levava seu UTV Can-Am para o Dakar havia sido atacado por piratas houtis na região do Mar Vermelho.

O navio conseguiu fugir dos piratas mas, para isso, precisou desviar a rota, tendo que contornar o continente africano para completar o percurso, o que aumentou o prazo de chegada em 20 dias, o que inviabilizaria a participação da dupla na prova.

O caso não foi um incidente isolado. No fim de 2023, o governo dos Estados Unidos anunciou uma coalisão internacional com o objetivo de proteger os navios cargueiros na região. Em 31 de dezembro, helicópteros americanos combateram três embarcações, matando dez tripulantes.

Os houthis são uma das principais forças da guerra civil iniciada em 2012 no Iêmen, onde se opõem forças apoiadas pela Arábia Saudita e pelo Irã. Outra bandeira que move os houthis é a oposição a Israel, devido à guerra contra o Hamas.

Para evitar a decepção de não disputar o Dakar, a família de Rodrigo iniciou uma corrida contra o tempo em busca de um carro substituto. A resposta veio em Portugal.

“Localizamos um Can-Am em Portugal, de um piloto que veio ao Brasil disputar o Sertões conosco”, disse Varela. “Mas tivemos que fazer modificações e adaptações às pressas. Felizmente, deu certo e ele passou na vistoria do Dakar”.

Mas, como as peças sobressalentes também estavam no navio atacado, os problemas de Varela e Bozzano não acabavam aí.

“Ainda não temos todas as peças que vamos precisar durante o Dakar, que exige muita manutenção. Para isso, estamos contando com a ajuda das outras equipes. O Dakar é um misto de corrida e aventura. E isso faz da solidariedade uma de suas marcas mais notáveis. As pessoas se ajudam quando podem”.

Ao chegar na Arábia, Rodrigo iniciou a árdua tarefa de buscar os demais equipamentos para a participação na prova, começando pelo gerador de energia.

“Vai ser assim até o final. Com o planejamento correto, que tínhamos antes do incidente, já seria bem difícil disputar a corrida. Mas o Dakar é isso: você tem que se superar todos os dias”.

E mesmo com os problemas, Varela e Bozzano tiveram uma performance surpreendente no prólogo, que marcou sua estreia oficial no Dakar. Ao final da sexta-feira, a dupla era a quinta colocada entre os 36 UTVs inscritos para a disputa do rally deste ano na categoria T4. No sábado, eles ainda terminaram com a vitória no estágio inaugural na classe apesar de uma roda quebrada.

“Deu tudo certo. Este quinto lugar é um resultado espetacular diante de todas as atribulações que a equipe tem passado nestes últimos dez dias. Estão todos de parabéns. Agradeço pelo trabalho, noites viradas e por acreditarem que conseguiríamos”, disse Rodrigo após o prólogo.

