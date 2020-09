Guiga Spinelli anuncia nona participação no Dakar ao lado de Youssef Haddad

Competição de rali mais desafiadora do mundo, o Dakar já tem a confirmação de um dos maiores nomes do esporte brasileiro na categoria dos carros em 2021. A Spinelli Racing, comandada pelo piloto Guiga Spinelli e em parceria com a South Racing, disputará a competição na Arábia Saudita entre os dias 3 e 15 de janeiro. Com oito participações na prova, Guiga comemorou seu retorno ao Dakar ao lado do navegador Youssef Haddad.

“É uma grande conquista poder voltar ao Dakar depois de quatro anos. Foi uma oportunidade que acabou surgindo através das dificuldades desse ano extremamente atípico. Tivemos o cancelamento do Sul-Americano por conta da pandemia e trocamos nossa programação de ralis que não aconteceram para participarmos do Dakar. Poder representar o Brasil nessa prova novamente nos carros será especial”, disse Guiga.

Guiga fez sua estreia no Dakar em 2009 e competiu em todas as edições seguintes até 2016, com destaque para dois top-10. Pentacampeão do Sertões, Guiga também possui várias outras conquistas no off-road, como o tetra no Brasileiro de Rally Cross Country, o bicampeonato na Copa Baja Brasil e o título do Dakar Series Peru.

“A experiência dessas oito edições que participei do Dakar, além da experiência do Youssef (Haddad) na navegação, vai nos ajudar nessa nossa competição no deserto. Será a estreia do nosso Mitsubishi L200 Triton Sport Racing nesse tipo de rali. Ficamos satisfeito com a performance do nosso carro no Sertões 2019, seguimos trabalhando no carro para o Sertões 2020 e com certeza teremos ainda mais evoluções até o Dakar”, disse Guiga, que venceu o Sertões em 2003, 2004, 2010, 2011 e 2014.

"Eu brinco que tenho uma relação de amor e ódio com o Dakar desde minha primeira participação em 2009. É um rali extremamente difícil e desafiador, mas não é impossível, temos toda condição de fazer uma boa prova. A realidade é bem distinta do que temos no Brasil. Participei nas edições do Dakar na América do Sul e agora na Arábia será ainda mais diferente. Inclusive haverá um formato novo de navegação que vai valorizar ainda mais a figura do navegador nesta prova e por isso estou contando já os dias para competir em mais um Dakar", comentou Haddad.

O primeiro grande desafio de Spinelli e Haddad antes do maior rali do mundo será a disputa do Sertões 2020, que acontecerá entre os dias 31 de outubro e 7 de novembro. Mesmo com condições bem diferentes de solo, eles acreditam que será uma boa preparação para o Dakar em janeiro.

“Quero agradecer muito aos nossos patrocinadores pela parceria nesse projeto. O Sertões também servirá de base para nós no Dakar. Vai ser uma volta depois de muitos anos sem participar de um rali no deserto. Não teremos oportunidade de treino nesse tipo de solo antes, mas confio muito no trabalho de todos da equipe. Vamos em busca do nosso objetivo, que é completar a prova e de preferência tentando nossa melhor participação na história”, completou Guiga.

A 43ª edição da história do Rally Dakar terá sua largada e chegada em Jeddah, na Arábia Saudita.

