Dakar 2021 terá o menor número de participantes em 25 anos

Em comparação com os 541 participantes (334 veículos) da última edição sul-americana no Peru em 2019, e os 563 (342 veículos) da primeira edição saudita em 2020, a Dakar 2021 terá 440 participantes (266 veículos), de acordo com a lista provisória de inscrições publicada pela Amaury Sport Organization.

Isso representa uma queda de 22% nos participantes e de 24% nas inscrições, a menor desde 1995.

Apesar da queda significativa no número de inscrições, não faltarão favoritos nas motos, com todos os pilotos KTM, Honda, Husqvarna, Yamaha, Hero e Sherco na lista. Na categoria de carros, Carlos Sainz “pai” e Lucas Cruz ostentarão o #300 após vencerem seu terceiro Dakar este ano.

O resto dos pilotos de elite também estará lá, incluindo Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel, Sebastien Loeb com o novo BRX T1, Nani Roma, Giniel de Villiers, Yazeed Al Rajhi e Jakub Przygonski.

Além disso, resta saber quantos serão inscritos no novo Dakar Classic, a competição para veículos históricos que quer reviver o legado do rali.

David Castera, diretor do Dakar, já disse ao Motorsport.com em junho passado que se esperava uma queda significativa no número de inscrições, mas que o importante era que o evento seguisse em frente apesar da pandemia.

"Sabemos que teremos menos concorrentes, isso é quase certo", disse ele. “Ajustamos um pouco a oferta de preço, mas perderemos inscrições devido à situação econômica mundial”.

O número de participantes ainda está sujeito a alterações, já que geralmente há mudanças de última hora antes do início do evento.

