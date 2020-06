No ano passado, o Dakar mudou sua sede da América do Sul para o Oriente Médio, marcando o início de um terceiro capítulo na história da principal prova do rali mundial. E a organização da prova anunciou os planos para 2021, que correrá pelo segundo ano consecutivo apenas na Arábia Saudita, mas em uma rota "100% nova" em comparação com a do ano passado.

A Arábia Saudita tinha uma cláusula de exclusividade para o primeiro ano da prova, em um acordo de cinco de duração, e a organização trabalhava para adicionar um segundo país na rota, com Egito e Jordânia entre os candidatos.

Porém, com a crise do coronavírus causando diversas restrições de viagem que devem permanecer pelos próximos meses, foi decidido realizar toda a prova em um mesmo país pelo terceiro ano consecutivo.

A Amaury Sport Organization (ASO), responsável pela organização da prova, também revelou que o evento começará em 03 de janeiro na cidade de Jeddah e terminará no mesmo local em 15 de janeiro, após 11 estágios e um prólogo que determinará a ordem de largada para o primeiro estágio. Um dia de descanso está planejado para a cidade de Ha'il em 09 de janeiro.

"Não temos a rota esperada, porque tínhamos dois ou três [outros] países em mente, mas com o confinamento causado pela Covid-19 não tínhamos como visitar esses outros territórios", disse o diretor do Dakar, David Castera, ao Motorsport.com.

"Se vamos fazer, precisamos fazer do modo certo, e precisamos ir a campo falar com os governantes. Não tínhamos outra opção a não ser manter o Dakar inteiro na Arábia Saudita. Não há como viajar e tem sido assim. Mas, nos próximos anos vamos adicionar mais países".

"Isso não traz implicações sérias à corrida porque a Arábia Saudita é muito grande e tem várias opções de rotas. Temos uma rota 100% nova. Vamos reutilizar quase nenhuma rota da edição de 2020, apenas 50 a 80 quilômetros".

A edição de 2021 contará com dois loops e uma etapa de maratona, o que ajudará a reduzir ainda mais as seções de contato. Ao mover a prova da América do Sul para a Arábia Saudita, o Dakar conseguiu reduzir a proporção de contato na rota de 50 para 35%.

O rali terá quatro novas regiões: Al-Jawf (no norte), Qassim (no centro), Asser e Al-Baha no sudoeste da Península Árabe, mas as planícies de alta velocidade do deserto Rub' al-Khali serão excluídas dessa vez.

A rota exata será divulgada em novembro.

Paralelo ao evento principal, a ASO terá também uma edição clássica do Dakar, uma categoria para carros e caminhões do período pré-2000, em um tributo às raízes do rali.

A ASO também se comprometeu a melhorar a segurança dos competidores e reduzir as médias de velocidade após as mortes de Paulo Gonçalves e Edwin Straver na edição do ano passado.

"Fizemos um bom trabalho com os programas de satélite para escolher cada caminho, cada quilômetro, na intenção de ter um Dakar mais técnico, mais lento, com cada estágio compreendendo múltiplas características: dunas, um pouco de terreno firma, zonas técnicas e áreas rápidas", disse.

