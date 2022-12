Lucas Moraes tem novo patrocinador para estreia no Dakar

Carregar reprodutor de áudio

Atual bicampeão do Rally dos Sertões e nome que tem gerado expectativa devido à sua estreia no Rally Dakar, que terá início em 1º de janeiro, Lucas Moraes recebeu uma boa notícia às vésperas de embarcar para a Arábia Saudita.

A PneuStore anunciou que apoiará o piloto na competição conhecida como “o maior desafio do mundo”, patrocinando seu carro com a marca exclusiva de pneus, SpeedMax.

A marca brasileira de pneus, pertencente ao Grupo CantuStore, estará no capô e nas laterais do Toyota Hilux DKR IMT a ser utilizado por Moraes, além do macacão do piloto, a partir de 31 de dezembro, quando será realizado o prólogo da competição – uma corrida contra o relógio em circuito fechado que define a ordem de largada para o Dakar.

“É superimportante a entrada da PneuStore e SpeedMax na equipe, apoiando esta minha estreia em uma competição que sem dúvida será o maior desafio da minha carreira. Estou muito grato pela confiança da empresa no nosso potencial em uma competição que contará com os maiores pilotos do rally mundial".

"O Dakar é também o maior teste para a tecnologia dos veículos e seu nome impõe respeito total por parte dos fabricantes, porque é sinônimo de superação. Vamos encarar juntos esse desafio”, disse Lucas Moraes, que recentemente também foi contratado pela Red Bull, marca icônica do motorsport mundial.

“Lucas Moraes é um dos maiores nomes hoje no automobilismo brasileiro. Estamos muito contentes em apoiar este talento que irá levar nossa marca para o lendário Dakar e para o mundo”, disse Fábio Facca, diretor de Novos Negócios e Marketing da CantuStore.

“O incentivo ao esporte é de grande importância para o Grupo CantuStore. Nosso objetivo é ajudar os atletas brasileiros e nossos clientes na escolha do pneu certo para sua jornada vencedora”.

Lucas Moraes vai estrear no Dakar pela equipe belga Overdrive. Ele e o navegador alemão Timo Gottschalk irão conduzir o Toyota Hilux DKR IMT na categoria principal, a T1+. A Overdrive é a atual campeã da prova, com a dupla formada pelo piloto catarense Nasser al-Attiyah e o navegador francês Mathieu Baumel.

Recentemente, Moraes e Gottschalk surpreenderam ao quase vencer o Dubai International Baja, última etapa da Copa do Mundo FIA de Rally Baja, na qual o brasileiro participou com o objetivo de desenvolver a pilotagem em dunas – terreno que formará boa parte do Dakar, nos desertos da Arábia Saudita. Moraes e Gottschalk terminaram no segundo lugar, perdendo apenas para a dupla campeã mundial Yazeed Al-Rajhi (Arábia Saudita) e Dirk von Zitzewitz (Alemanha).

“Foi minha primeira experiência nesse tipo de duna e fiquei bem feliz com nosso resultado”, disse o brasileiro, que venceu o primeiro dos dois dias de disputa do Dubai Internacional Baja.

A 45ª edição do Rally Dakar terá início com o prólogo no dia 31 de dezembro, às margens do Mar Vermelho, terminando em 15 de janeiro na região de Dammam, sempre sem deixar o território da Arábia Saudita.

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music