Rally Dakar revela rota e detalhes da edição 2023

A ASO revelou nesta quinta-feira a rota completa da 45ª edição do Rally Dakar a menos de um mês do início programado para o evento, no próximo dia 31 de dezembro.

Todo o evento acontecerá na Arábia Saudita pelo quarto ano consecutivo, com a tentativa de expandir a prova para os outros países do Golfo terminando sem sucesso. Porém, a rota foi significativamente alterada e expandida, com o rali tendo uma extensão de 14 estágios em 2023 em comparação aos 12 deste ano.

A ação começará em um Acampamento Marítimo dedicado na costa oeste da Arábia Saudita, com uma curta sessão de Prólogo na véspera de Ano Novo decidindo a ordem de largada do rali propriamente dito.

A partir dali, os competidores viajarão do Mar Vermelho para a costa oeste, cobrindo uma distância total de 8.549km, sendo que 4.706km destes serão cronometrados na forma de especiais. O evento passará por cidades importantes como AlUla, Ha’il e Riyadh ao longo de 16 dias, com a capital sendo o ponto do dia de descanso em 09 de janeiro.

Boa parte da segunda metade do evento correrá pela costa leste, com a cidade de Dammam fechando o evento em 15 de janeiro. Os competidores passarão quatro dias no Rub' al-Khalil, ou "Quarto Vazio", um dos maiores desertos do mundo, conhecido por seu clima e terreno desafiadores.

"É uma rota na qual trabalhamos para tornar um pouco mais difícil que nos últimos anos", disse David Castera, diretor do Dakar. "A semana 1 será como o Dakar que conhecemos, com dunas, areia, velocidade, técnica, e a particularidade de ser mais longa, muito mais do que fizemos até então".

"Para a segunda semana, mudamos totalmente o ritmo. Vamos para estágios longos em quilômetros para outros curtos, mas com muitas dunas, que mudará a configuração do Dakar. São mais de 200km por dia, o que parece nada, mas são dunas puras. É a primeira vez que fizemos uma rota tão diferente entre cada semana".

O deserto também será a casa dos estágios Maratona, entre os estágios 11 e 12, onde assistência externa das equipes de apoio será proibida, o que significa que os competidores terão que depender apenas de si próprios em caso de quebra dos veículos.

"Não há nada. Não encontramos animais, pessoas, pegadas, trilhas", disse Castera. "É um vácuo. É interessante por causa disso, porque são dunas reais. As dunas que fizemos até agora não são muito difíceis porque elas não são muito fechadas, mas agora teremos um nível maior de dificuldade".

O Dakar espera 365 veículos em todas as categorias para o início do evento. A classe de carros tem como destaque marcas como Toyota, Audi e a equipe Bahrein Raid Xtreme com um Prodrive.

