Em uma das regiões mais áridas do mundo, a conscientização sobre a importância da água. As cores do Projeto Opaoma, iniciativa que promove a coleta e posterior reciclagem de rejeitos retirados do mar e o trabalho em educação e conscientização ambiental, estão estampadas no Prodrive Hunter T1+ com o qual o brasileiro Cristian Baumgart disputa o Dakar 2024 – e se coloca entre 12 melhores da prova, que começou no dia 5 de janeiro e termina dia 19, na categoria carros.



O tradicional amarelo da equipe X Rally, de Cristian e seu irmão Marcos, ganhou a companhia do azul dos mares e do verde da natureza no carro que Baumgart divide com o navegador Beco Andreotti.

O Opaoma está prestes a completar dois anos de existência. Foi fundado por Cristian e pela esposa, Camila Capel, e é um dos principais projetos do Instituto Neuen, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a educação e conscientização socio-ambiental por meio de ações individuais como forma de transformação coletiva.



“O Opaoma faz a coleta de resíduos dos mares e incentiva a economia local por meio de parceria com centros de reciclagem e com a promoção de ações de conscientização ambiental”, destaca Cristian Baumgart. “Os mares são o habitat de mais de 200 mil espécies do ecossistema, e todos os anos são mais de 25 milhões de toneladas de resíduos e rejeitos despejados nos oceanos”, alerta o piloto e fundador do projeto.



O projeto atualmente conta com duas embarcações com quatro pessoas, que fazem as coletas no mar de segunda a sexta e, mensalmente, promove mutirões como forma de continuar a limpeza próxima às praias aos finais de semana. Nos dois anos do Opaoma, mais de 10 toneladas de rejeitos já foram retiradas dos mares – além dos barcos, a iniciativa conta também com o trabalho de mergulhadores profissionais em ações subaquáticas.



“É um projeto que tem muito para crescer e andar sozinho por meio da educação, por meio do incentivo à economia local, e que pode se expandir para além da região que temos atendido atualmente”, explica Cristian, referindo-se às regiões dos litorais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só em Angra dos Reis (RJ), o Opaoma apoia 365 ilhas com o trabalho de conscientização, limpeza e incentivo à economia local via reciclagem. Conheça o projeto em opaoma.com.br.



Resumo da 8ª etapa

Cristian Baumgart e o navegador Beco Andreotti concluíram mais um dia de sua jornada no rali mais difícil do planeta. A dupla brasileira da equipe X Rally fechou a nona de 12 etapas com a 22ª posição. Eles mantêm o 12º lugar na somatória de tempos na categoria carros depois de enfrentarem 417 quilômetros cronometrados nesta terça-feira (16).



“O carro esteve perfeito e pudemos manter um ritmo muito bom. Não fosse uma dificuldade de navegação em um waypoint nos custou cerca de 15 minutos, teríamos fechado o dia ali dentro ou bem próximo dos dez primeiros. De qualquer forma, o carro está muito bom, seguimos com foco total e vamos tentar subir mais um pouco”, destacou o navegador Beco Andreotti.



A quarta-feira (17) marca a décima e antepenúltima etapa do Dakar 2024, em um trecho de “laço”, que vai e volta ao mesmo ponto, em Al’Ula, com 612 quilômetros totais, dos quais 371 serão enfrentados pelos competidores no cronômetro.

