F1: Informações conflitantes sobre contratação de Berger pela Audi

Segundo a Gazzetta dello Sport, da Itália, o austríaco Gerhard Berger pode ser contratado pela Audi para integrar o projeto de Fórmula 1 da montadora alemã, cuja entrada na categoria máxima do automobilismo se dará 'de vez' em 2026 através da aquisição da Sauber, atual Alfa Romeo.

De acordo com o jornal, o ex-piloto de F1, famoso no Brasil pelo período como companheiro de Ayrton Senna na McLaren, poderia assumir um cargo de conselheiro da Audi na F1. A informação dá conta de que Berger exerceria função similar ao trabalho feito por Niki Lauda na Mercedes.

Também austríaco, o tricampeão mundial da F1 inclusive foi determinante para que as Flechas de Prata contratassem o britânico Lewis Hamilton. Entretanto, em entrevista ao Motorsport-Total.com, site parceiro do Motorsport.com na Alemanha, Berger negou os rumores ventilados recentemente.

O austríaco disse que deseja passar mais tempo com a família, distante das corridas. No fim de 2022, Berger deixa o comando do DTM, após a categoria alemã de carros de turismo ser adquirida pela empresa germânica ADAC. Na F1, além de piloto, Gerhard foi dono da Toro Rosso, hoje AlphaTauri.

