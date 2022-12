F1: Ferrari pode ter até 30 cv a mais de potência em 2023; saiba

Carregar reprodutor de áudio

De acordo com o site espanhol Soy Motor, especializado em automobilismo, a Ferrari pode ter um motor com um incremento de 30 cv de potência na temporada 2023 da Fórmula 1. Tal acréscimo, segundo a publicação, decorreria de uma solução no design da unidade.

Além disso, informa o Soy Motor, as novidades também 'atacam' os problemas de confiabilidade que prejudicaram o 2022 do monegasco Charles Leclerc e do espanhol Carlos Sainz na elite global do esporte a motor.

A esperança de Maranello, portanto, é de menor ocorrência de problemas mecânicos e, por consequência, menos abandonos no próximo campeonato. E tudo isso só é possível pois, apesar do congelamento na 'evolução' das unidades de potência a partir de 1º de setembro de 2022, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) permite que montadoras com problemas de confiabilidade tentem resolver as questões correspondentes.

Como efeito colateral, o desempenho também acaba impulsionado, uma vez que, com maior confiabilidade, as unidades de potência podem operar a 'todo vapor'. Isso tudo estaria por trás, neste caso, do possível incremento de 30 cv no motor ferrarista de 2023.

Tendo isso em vista, a Ferrari optou por 'bombar' ao máximo o seu motor em 2022, especialmente depois de um certo ponto do campeonato. Uma montadora que adotou postura similar, por exemplo, foi a Renault, que equipa a sua escuderia própria -- a Alpine.

Com isso, os engenheiros do time de Maranello puderam trabalhar 'em cima' de questões de potência, de modo que, de agora em diante, o foco é na resolução de problemas de confiabilidade. Assim, o pacote vermelho para 2023 poderá atingir seu potencial máximo, esperam os italianos.

A informação divulgada pelo Soy Motor corrobora análise de Paolo Filisetti, do RacingNews365, segundo quem a unidade de potência da Ferrari de 2023 terá cerca de 30 cv a mais que a de 2022, cujos principais problemas eram o turbo e o MGU-H.

