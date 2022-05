Thiago Vivacqua estreia em categoria de acesso ao DTM

Carregar reprodutor de áudio

Thiago Vivacqua retorna ao automobilismo europeu para a disputa do DTM Trophy, em Lauzitsring, neste fim de semana. O piloto estreia na categoria de acesso do famoso campeonato DTM, a bordo do Audi R8 LMS GT4.

O piloto de 25 anos que recentemente competiu no GP Galeão da Stock Car conhece muito bem as pistas do velho continente. Por oito anos, Vivacqua disputou provas do GT Open, Euro Fórmula Open e Fórmula Renault, com vitória em quase todas as categorias.

O brasileiro já tinha uma relação com a equipe Heide Motorsport por ser coach de alguns pilotos na Europa, por isso foi a primeira opção quando o alemão Sebastian Kornely se afastou das pistas por problemas pessoais. Thiago Vivacqua está confirmado para as três primeiras etapas das sete previstas no calendário.

A competição conta com cinco modelos diferentes de carros: Audi R8, Mercedes-AMG, BMW M4, Porsche 718 Cayman, Aston Martin Vantage e Toyota Supra. Ao todo 20 pilotos alinham no grid do evento conjunto com o DTM.

A categoria composta por carros GT4 contempla duas provas por etapa, cada uma com 30 minutos de duração e o grid é formado em duas classificações separadas. O DTM Trophy oferece uma premiação de 120 mil euros para o piloto campeão.

Os treinos livres, classificações e as duas corridas são transmitidas ao vivo pelo canal do DTM. No sábado, acontece a corrida 1 e no domingo a segunda prova da primeira etapa do certame.

“Eu estou muito feliz em voltar a competir na Europa, apesar de já ter competido em muitas pistas e campeonatos, Lauzitsring é uma pista que nunca andei, mas estou muito animado para conhecer”, disse Vivacqua. “Vamos ter dois treinos de 30 minutos para entender o carro, a pista e desenvolver a máquina para a etapa. Mas estou confiante porque tenho bastante experiência em carros de GT4, então acho que será um bom fim de semana.”

“O convite surgiu de última hora após um dos pilotos sair da competição, então o foco é começar bem para disputar o título e continuar além das três etapas que estou confirmado”, concluiu.

