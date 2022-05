Lamborghini confirma entrada no WEC e IMSA com LMDh em 2024

Carregar reprodutor de áudio

A Lamborghini Squadra Corse, divisão de automobilismo da fabricante italiana, confirmou que vai competir com os protótipos LMDh a partir de 2024, ingressando nas principais categorias de endurance, como WEC e IMSA, pelas quais se disputam as 24h de Le Mans e 24h de Daytona.

Isso confirma uma série de declarações de Giorgio Sanna, chefe da Squadra Corse, que desde o ano passado fala sobre o interesse em ter um carro para entrar em operação no WEC e IMSA. Até aqui, a Lamborghini não revelou quem serão seus parceiros técnicos para ingressar no segundo ano da LMDh, mas sabe-se que terá a francesa Ligier ao lado na construção do carro.

A Ligier é uma das quatro construtoras licenciadas para os chassis LMP2 de última geração, do qual o LMDh será baseado. Esta seria a primeira parceria dos franceses com uma montadora. Oreca, Dallara e Multimatic já tem ao menos um parceiro cada definido.

A confirmação da parceria Ligier e Lamborghini deve vir em julho, em novo anúncio, que provavelmente incluirá a configuração do motor de combustão interna desse carro: “Este passo para o mais alto escalão das corridas de carros esportivos é um marco importante para nossa empresa. Estaremos competindo contra os melhores, nas provas mais exigentes”, declarou Stephan Winkelmann, presidente e CEO da Lamborghini.

O LMDh é uma adição aos programas da Lamborghini no GT3 e da Super Trofeo Series ao redor do mundo. A marca do grupo Volkswagen se tornou a sétima montadora comprometida com o LMDh após Audi, Porsche, Acura, BMW, Cadillac e Alpine – apesar do programa da Audi esteja suspenso desde o início do ano.

