Thiago Vivacqua sobe ao pódio em estreia no DTM Trophy

A jornada de estreia de Thiago Vivacqua no DTM Trophy começou com ótimos resultados para o piloto brasileiro.

O carioca de 25 anos, que é o primeiro piloto do país a andar na categoria, conquistou o segundo lugar no traçado alemão de Lauzitsring.

Vivacqua conquistou a segunda colocação no quali e o direito de largar da primeira fila na primeira das duas corridas previstas na etapa. O piloto do Audi R8 LMS GT4 #31 tentou o ataque que lhe daria a liderança na largada, mas o líder soube se defender bem e manteve a primeira posição. Thiago sustentou bem a segunda posição, mesmo tentando a manobra pela ponta do pelotão.

O brasileiro conseguiu manter a segunda posição ao longo da prova e não sofreu tentativas de ataque dos concorrentes.

Com a segunda posição, Vivacqua se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio na DTM Trophy, principal categoria de acesso da DTM.

"Estou muito feliz com o resultado, disse Vivacqua. “Hoje deu tudo certo na corrida. Cometemos alguns erros na classificação, o pole fez sua volta com muito vácuo, então nossa real diferença era menor do que vimos nos números. Largando da segunda posição, tentei o ataque na primeira curva, mas não consegui concretizar a manobra. Me mantive atrás dele e tentei me aproximar nas voltas seguintes.

“O Toyota turbo é voador na reta, o ritmo dele estava muito bom. Trouxe o carro para casa e conquistei um bom resultado. Muito feliz, a equipe também ficou muito feliz e a Audi também. Amanhã é uma nova classificação e uma nova corrida, agora é afinar os detalhes que percebemos na estreia para a jornada de amanhã. Foi um bom começo de campeonato."

A segunda prova da etapa tem largada prevista para 10h05 deste domingo. Antes, os pilotos encaram novo treino classificatório para formação do grid da segunda corrida do fim de semana. O DTM Trophy tem transmissão ao vivo do canal de YouTube do DTM.

