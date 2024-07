Após uma longa pausa por causa das 24h de Le Mans, a European Le Mans Series está de volta! E, neste fim de semana, a categoria viaja para a Itália para as 4 Horas de Ímola, que você acompanha ao vivo na Motorsport.tv Brasil!

As atividades começaram na sexta-feira no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, com duas sessões de treinos livres, e mais uma na madrugada de sábado.

O grid terá novamente os quatro brasileiros que disputaram a etapa anterior, a segunda da temporada 2024, em Paul Ricard, no mês de maio. Três deles estão na classe principal do grid, a LMP2. Felipe Drugovich corre pela Vector Sport, ao lado do irlandês Ryan Cullen e do monegasco Stéphani Richelmi.

Os outros dois brasileiros correm na subcategoria Pro-Am. Nelsinho Piquet defende a Team Virage, ao lado dos britânicos Matt Bell e Anthony Wells, enquanto Daniel Schneider está na United Autosports também com dois britânicos, Oliver Jarvis e Andy Meyrick.

Enquanto na LMP3 não temos nenhum brasileiro, Daniel Serra é o nosso único representante na LMGT3. Ele corrre pela Kessel Racing com o francês Esteban Masson e o japonês Takeshi Kimura.

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!