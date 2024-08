Neste fim de semana, a Motorsport.tv Brasil retoma as transmissões da European Le Mans Series no YouTube, começando pela classificação para as 4 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Após a etapa de Ímola, a terceira da temporada 2024, os brasileiros voltam à ação com toda a cobertura no canal e no Motorsport.com: Felipe Drugovich (Vector Sport), Daniel Schneider (United Autosports) e Daniel Serra (Kessel Racing). São 43 carros, sendo 14 na LMP2, 8 na LMP2 Pro-Am, 10 na LMP3 e 11 na LMGT3. Entre os pilotos, o famoso ex-Fórmula 1 Robert Kubica e Arthur Leclerc, irmão de Charles Leclerc.

As 4h de Spa-Francorchamps são a 4ª etapa de um calendário de seis rodadas da European Le Mans Series. A pista de 7.004 km de Spa recebe também o GP da Bélgica de F1 e o Mundial de Endurance.

NARRAÇÃO: Rodrigo Vicente | @orodrigovicente

COMENTÁRIOS: Carlos Costa | @ocarloscosta

