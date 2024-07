É hora de acelerar! A European Le Mans Series realiza neste domingo às 4h de Ímola, terceira etapa da temporada 2024 no mítico circuito italiano, em uma prova que promete muita ação e emoção!

No sábado, foi realizada a sessão classificatória, que terminou com a pole do trio da Panis Racing, que conta com o monegasco Arthur Leclerc entre os pilotos. Felipe Drugovich, único brasileiro representante da classe principal, a LMP2, fez um grande trabalho ao colocar o carro #10 da Vector Sport na segunda fila, largando em terceiro na prova.

Na classe LMP2 Pro/Am, temos dois brasileiros no grid. Correndo pela Team Virage #19, Nelsinho Piquet sai da quarta posição, enquanto Daniel Schneider é o sexto com o #21 da United Autosport. E enquanto na LMP3 não temos nenhum representante de nosso país, na LMGT3 temos o tricampeão da Stock Car, Daniel Serra, que larga em quarto na classe com o #57 da Kessel Racing.

A Motorsport.tv Brasil traz para você toda a ação da temporada 2024 da ELMS, transmitindo ao vivo as classificações e corridas, além da cobertura completa no site do Motorsport.com.

Assista às 4h de Ímola da European Le Mans Series!

