A European Le Mans Series realizou a terceira etapa do campeonato de 2024, com as 4 Horas de Ímola. A vitória no geral ficou com o carro #65 da Panis Racing, com Arthur Leclerc, Manuel Maldonado e Charles Milesi.

Na classe LMP2 Pro-Am, o triunfo veio pelo carro #20 da Algarve Pro Racing, com Richard Bradley, Kriton Lendoudis e Alex Quinn. Na LMP3, Adam Ali e Matthew Richard Bell levaram a melhor com o #11 da Eurointernational. Na LMGT3 a vitória ficou com o trio feminino de Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting.

O Brasil conseguiu dois pódios. Felipe Drugovich foi o terceiro colocado, após segurar a pressão exercida pelo carro da Inter Europol Competition na última hora. Na LMGT3, Daniel Serra também chegou na terceira posição, em uma boa corrida de recuperação.

Nelsinho Piquet, competindo pela LMP2 Pro-Am, foi o quarto colocado em sua classe e Daniel Schneider foi o sétimo, também na mesma categoria.

A próxima etapa da ELMS acontece em Spa, no dia 25 de agosto.

Veja como foi

Resultado

