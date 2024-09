AO VIVO: Assista às 4h de Mugello da ELMS

Chegou a hora! A Motorsport.tv Brasil exibe na manhã deste domingo (28) ao vivo, de graça e em português as 4h de Mugello, quinta e penúltima etapa da temporada 2024 da European Le Mans Series.

Na classe principal, a LMP2, a pole ficou com o trio da Iron Lynx - Proton, com a Panis Racing na segunda posição. O brasileiro Felipe Drugovich não disputa esta etapa devido ao teste com a Chip Ganassi na Indy, e a Vector teve uma classificação difícil, com seu substituto, Patrick Pilet, batendo nos minutos finais.

Na LMP2 Pro/Am, a Proton Competition emplacou a quarta pole em cinco corridas, com Daniel Schneider terminando em quinto apesar de uma escapada no fim. Já na LMP3 é a Cool Racing quem larga na frente. Pra fechar, na LMGT3, a Racing Spirit of Léman sai na pole, enquanto o trio #57 da Kessel Racing, que tem o brasileiro Daniel Serra, sai da oitava posição.

