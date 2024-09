A European Le Mans Series entregou neste domingo uma prova caótica nas 4h de Mugello, penúltima etapa da temporada 2024, com diversas intervenções do SC e uma longa bandeira vermelha que, inclusive, estendeu a duração da corrida para 4h20. Na classe principal, a LMP2, a Iron Lynx rebateu o campeonato ruim que vinha fazendo ao converter a pole de ontem em vitória.

Mas o grande destaque ficou com a LMGTE. Com uma bela ultrapassagem por fora, Daniel Serra garantiu a segunda vitória consecutiva para a Kessel Racing e, com isso, o trio do brasileiro vai para a final em Portugal na liderança da classe.

A prova foi marcada pelo caos, com a primeira intervenção do SC vindo com apenas 15 minutos de prova, após um erro do carro LMP2 da equipe DKR. Ao final da primeira hora, depois da primeira parada, um dos grandes momentos da prova, quando Niels Koolen, da Duqueine, evitou bravamente uma rodada após sofrer um toque de Fréderik Vesti, da Cool.

Perto da metade da prova, mais um SC, após um incidente entre Reshard de Gerus, da IDEC e Duncan Cameron, da Spirit of Race. A partir daí, iniciou-se um período quase ininterrupto de neutralizações, com rápidas bandeiras verdes seguidas do retorno do SC.

Mas o momento mais assustador da prova veio após Rahel Frey, da Iron Dames, dar um toque na traseira de Claudio Schiavoni, da Proton, na reta principal. O acidente causou uma longa bandeira vermelha, que levou a direção de prova a adicionar 20min ao tempo total da corrida.

No final, a Iron Lynx, de Matteo Cairoli, Macéo Capietto e Jonas Ried, conseguiu converter a pole em uma grande vitória na LMP2, com mais de 6s para a Algarve Pro Racing, de Alex Lynn, Olli Caldwell e Matthias Kaiser. Na LMP2 Pro/Am, o triunfo foi da Richard Mille, com Rodrigo Sales, Grégoire Saucy e Matthias Beche. O trio do brasileiro Daniel Schneider, da United Autosport, terminou na quarta posição.

Na LMP3, vitória da Team Virage, com Bernardo Pinheiro, Gillian Henrion e Julien Gerbi.

Já na LMGT3, Daniel Serra garantiu a segunda vitória consecutiva para a Kessel Racing, ao lado de Takeshi Kimura e Esteban Masson graças a uma bela ultrapassagem por fora em cima de Lorcan Hanafín, da Grid Motorsport, nos minutos finais. Com isso, o trio do brasileiro assume a liderança da classe a uma etapa do fim.

A European Le Mans Series retoma as atividades nos dias 18 e 19 de outubro com as 4h de Portimão, que encerra a temporada 2024. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa.

Veja como foi as 4h de Mugello da ELMS:

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

