Chegou a hora! A European Le Mans Series acelera neste sábado nas 4h de Portimão, que encerra a temporada 2024 e define os grandes campeões do ano!

Os títulos das quatro classes estão em aberto, com boas disputas para este sábado. Os destaques ficam com a LMP3 (top 3 separado por apenas dois pontos) e a LMGT3 (top 2 empatado).

Dos três brasileiros, temos Daniel Serra na briga pelo título. O piloto do #57 da Kessel Racing está empatado na liderança da classe GT3, dividindo o carro com Takeshi Kimura e Esteban Masson. Já Felipe Drugovich retorna ao #10 da Vector Sport na LMP2, ao lado de Stephane Richelmi e Ryan Cullen. E Daniel Schneider corre com o #21 da United Autosport na LMP2 Pro-Am, com Andy Meyrick e Oliver Jarvis.

Red Bull ADMITE TER PEÇA INVESTIGADA pela FIA: Piastri ACUSA "QUEBRA DE REGRAS"! Polêmica pré-Austin

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com - F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!