A European Le Mans Series encerrou neste sábado a temporada 2024 com uma prova movimentada em Portimão, que levaram a briga pelos títulos até o metro final. Enquanto a Cool Racing ficou com a vitória nas 4h de Portimão, o título principal, da classe LMP2, ficou com o trio da AO by TF formado por Robert Kubica, Jonny Edgar e Louis Délétraz.

A prova de Portimão foi marcada por diversos pequenos incidentes, que levaram a inúmeras punições e intervenções do SC, tanto virtual quanto físico.

O trio da Cool, formado por Lorenzo Fluxá, Malthe Jakobsen e Ritomo Miyata, garantiu sua segunda vitória na temporada, seguido da AO, que conseguiu contornar o desafio do lastro de 45kg para terminar em segundo e garantir o título. Felipe Drugovich mal conseguiu andar com o #10 da Vector Sport, sendo forçado a abandonar após tomar um toque de outro carro, que destruiu a traseira de seu Oreca.

Na LMP2 Pro-Am, a vitória ficou com o #70 da Proton, de Giorgio Roda, Bent Viscaal e René Binder, mas o título foi para o trio do #83 da AF Corse, de Alessio Rovera, François Perrodo e Matthieu Vauxiviére. Já Daniel Schneider não teve um bom dia com o #21 da United Autosport, também abandonando na parte final da prova.

A LMP3 trouxe uma reviravolta na classificação. A vitória aqui também ficou com a Cool Racing, de Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão, mas o título foi para o #15 da RLR M Sport, de Gael Julien, Nick Adcock e Michael Jensen.

Pra fechar, na LMGT3, o título foi decidido apenas na última curva. Tudo se encaminhava para que Daniel Serra, Esteban Masson e Takeshi Kimura levantassem o caneco com o #57 da Kessel Racing, com o quinto lugar sendo suficiente. Porém, no final, a Iron Dames cedeu a vitória para a Iron Lynx, dando ao trio do Lamborghini #63, formado por Hiroshi Hamaguchi, Andrea Caldarelli e Axcil Jeffries, não somente a vitória na corrida como também o título da classe.

Confira o resultado final das 4h de Portimão:

Veja como foram as 4h de Portimão:

