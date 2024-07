Neste domingo Nelsinho Piquet conquistou o quarto lugar nas 4 Horas de Ímola da European Le Mans Series. O trio formado pelo primeiro campeão da história da Fórmula E, Matthew Bell e Anthony Wells chegou a disputar o pódio da classe LMP2 Pro/Am, mas problemas no stint de Bell atrapalharam o carro #19 da equipe Virage.

Com o resultado Piquet Jr, Bell e Wells ocupam o oitavo lugar na competição.

Partindo do quarto lugar na classe LMP2 Pro/Am, Anthony Wells pilotou o carro #19 por uma hora e trinta minutos e era o quinto colocado. Na sequência Matthew Bell foi para o traçado do autódromo Enzo e Dino Ferrari e com bom ritmo chegou a ser o terceiro colocado.

Após duas horas de prova Bell realizou mais um pit stop, retornando na quinta posição, os concorrentes tinham feito uma parada a menos até aquele momento. Bell fez o stint duplo e seguia com o carro da equipe Virage, um safety car fez com que a corrida ficasse sob bandeira amarela por 20 minutos.

Faltando uma hora e meia para o fim aconteceu a relargada, ainda no quinto posto, Mathew Bell foi obrigado a fazer uma passagem pelos boxes após ultrapassar os limites da pista.

Faltando pouco mais de uma hora para o final da prova Nelsinho Piquet foi para a pista, o piloto recebeu o carro #19 na sexta colocação e tentava recuperar as posições perdidas na penalização sofrida por seu companheiro de equipe.

Faltando 40 minutos para o final Piquet Jr havia avançado uma posição e era o quinto colocado. O piloto brasileiro seguia avançando na prova e com três horas e trinta minutos era o quarto colocado.

Piquet ainda precisou fazer a última parada nos boxes e retornou na quinta colocação para a disputa dos últimos 20 minutos de corrida. Novamente o piloto da Virage descontou a diferença para a os concorrentes e recuperou o quarto lugar, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

O próximo compromisso de Nelsinho Piquet pelo European Le Mans Series acontece no dia 25 de agosto, no circuito de Spa-Francorchamps.

"Foi uma corrida difícil, perdemos a comunicação de rádio, então tinha que prestar muita atenção nas placas do box e perdíamos muito tempo quando tinham as sessões de bandediras amarelas, porque eu não sabia o que de fato estava acontecendo naquela sessão da pista, também não sabia exatamente quando era hora de forçar ou diminuir o ritmo. De qualquer forma terminamos em quarto lugar, foi uma posição boa pela velocidade do nosso carro. Agora temos que evoluir mais o carro para chegarmos em condições de disputar as primeiras posições", analisou Piquet.

