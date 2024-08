A Euroepean Le Mans Series corre em Spa Francorchamps neste fim de semana e nesta sexta-feira, o primeiro treino livre foi realizado.

A liderança ficou com Arthur Leclerc, na classe LMP2, com 2:01.385 seguido por Ritomo Miyata e Luca Ghiotto, também da LMP2. Felipe Drugovich esteve no carro nesta manhã e foi o oitavo colocado com a Vector Sport e o tempo de 2m02s497.

O trio que conta com Daniel Serra ficou na 33ª colocação geral, mas foram os primeiros da classe LMGT3, ao fazerem a marca de 2m15s876. E, por fim, o trio formado com o brasileiro Daniel Schneider teve a melhor classificação ficando em sexto lugar geral, primeiro na LMP2 Pro/Am.

A transmissão da corrida na Bélgica você confere na Motorsport.Tv neste fim de semana, com transmissão ao vivo e com imagens.

