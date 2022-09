Carregar reprodutor de áudio

Único brasileiro no European Le Mans Series (ELMS), Pietro Fittipaldi subiu ao pódio ao terminar as 4 Horas de Spa-Francorchamps, penúltima etapa da temporada, na segunda colocação com a InterEuropol, time que conta também com Fabio Scherer e David Heinemeier-Hansson.

O time largou da 39ª colocação após um acidente na classificação impossibilitar o time de marcar voltas na classificação. Tendo de superar carros de outras categorias, o time contou com algumas entradas do Safety Car para se manter junti do pelotão, ganhou muitas posições e conseguiu o primeiro pódio na atual temporada do campeonato continental.

"Foi uma corrida incrível hoje, depois de largar da última posição, conquistamos o segundo lugar. O Fabio teve que classificar nesta corrida e, infelizmente, ele causou uma bandeira vermelha, e a gente teve que largar da última posição e com um jogo de pneus a menos. Conseguimos estender o último stint com um pneu muito usado, e terminamos em segundo. Foi um resultado inesperado considerando tudo o que ocorreu no final de semana”, disse Pietro, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

A próxima etapa do ELMS encerra o campeonato de 2022 e será no circuito de Portimão, em Portugal, entre os dias 14 e 16 de outubro.

