O Motorsport Network, principal conglomerado de mídia especializado em automobilismo do mundo, anuncia nesta sexta-feira (03) a assinatura de um acordo com o Automobile Club de l’Ouest (ACO) para a transmissão em português da temporada 2024 da European Le Mans Series na Motorspor.tv Brasil.

A Motorsport.tv, principal plataforma de streaming de vídeos do mundo dedicada ao esporte a motor, anunciou recentemente o avanço no mercado brasileiro com a Motorsport.tv Brasil no YouTube, consolidando as operações da maior produtora de conteúdo autoral sobre automobilismo do mercado brasileiro, com acervo de vídeos e programação semanal ao vivo que engloba Fórmula 1, MotoGP e as principais categorias do esporte a motor nacional.

A chegada da ELMS marca a segunda incursão da Motorsport.tv Brasil em categorias internacionais após a chegada do TCR South America, consolidando ainda mais a marca no ecossistema midiático brasileiro, oferecendo uma gama de categorias dos mais variados tipos ao mercado nacional com transmissões gratuitas.

Felipe Motta, diretor editorial do Motorsport.com Brasil, diz: “A expansão da Motorsport.tv Brasil mostra nosso compromisso com o mercado brasileiro, e trazer a European Le Mans Series para nosso catálogo confirma isso, oferecendo ao público uma categoria que está chamando a atenção do público, graças a presença de grandes pilotos do automobilismo brasileiro, como Felipe Drugovich, Nelsinho Piquet e Daniel Serra”.

“Este é um passo importante para a consolidação da Motorsport.tv como um hub completo de produção sobre esporte a motor, com transmissões, programas ao vivo e um farto acervo de material previamente gravado”.

#50 Formula Racing AF Corse, Ferrari 296 GT3: Nicklas Nielsen, Johnny Laursen, Conrad Laursen Foto de: Ferrari

O grid de 2024 conta com quatro brasileiros, sendo três na classe principal. Campeão de 2022 da F2 e piloto reserva da Aston Martin na F1, Felipe Drugovich faz sua temporada de estreia na equipe Vector. Campeão da Fórmula E e piloto da Stock Car, Nelsinho Piquet compete pela polonesa Virage. Já na tradicional United Autosports, temos Daniel Schneider, piloto com vasta experiência no automobilismo brasileiro e internacional. Para fechar, na LMGT3, temos o tricampeão da Stock Daniel Serra, piloto de fábrica da Ferrari, que corre pela Kessel.

Serão duas transmissões neste fim de semana de estreia da parceria. No sábado (04), a partir das 09h40 com a sessão classificatória e, no domingo (05), as 4h de Le Castellet, em Paul Ricard, com largada marcada para 6h30, horário de Brasília.

Esta será a segunda de seis etapas da temporada 2024 da ELMS. O campeonato começou em 14 de abril em Barcelona e passa ainda por Ímola, Spa-Francorchamps e Mugello antes do encerramento em Portimão no dia 19 de outubro.

Sobre o Motorsport.com:

O Motorsport.com, de propriedade da GMF Capital, é uma plataforma digital líder global dedicada a cobrir o mundo do automobilismo. Com uma rica mistura de notícias, análises, conteúdo em vídeo e cobertura ao vivo, serve como a fonte principal para milhões de fãs e profissionais que buscam o que há de mais recente na Fórmula 1, NASCAR, MotoGP e muito mais.

Maior plataforma do mundo na cobertura do setor, está presente no Brasil desde 2015, tornando-se referência no País pelas coberturas via site, YouTube e podcasts, sempre figurando entre os mais destacados veículos de automobilismo e motociclismo, tanto nacional quanto globalmente.