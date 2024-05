Na manhã deste sábado, acontece a classificação para as 4 Horas de Le Castellet, segunda etapa da European Le Mans Series 2024 e disputada neste fim de em Paul Ricard, na França. O Motorsport.com transmite o evento através da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Após Barcelona abrir a temporada, cujas próximas transmissões você confere no canal, os brasileiros retornam: Felipe Drugovich (Vector), Nelsinho Piquet (Virage), Daniel Schneider (United Autosports) e Daniel Serra (Kessel). Além deles, o polonês Robert Kubica, ex-piloto de Fórmula 1. Assista abaixo:

