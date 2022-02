Pietro Fittipaldi disputa temporada da ELMS em 2022

Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi disputará a temporada completa da European Le Mans Series (ELMS) em 2022 na classe LMP2. Ele estará com o dinamarquês David Heinemeier-Hansson e o suíço Fabio Scherer. O piloto brasileiro vai acelerar o Oreca 07 pela equipe polonesa Inter Europol Competition, tradicional no campeonato europeu de corridas de resistência. A equipe também corre com dois LMP3 no campeonato.

“Estou muito empolgado por acelerar pela Inter Europol na ELMS. Com o David e o Fabio, temos um time forte para lutar na frente com o objetivo de vencer o campeonato. Eu também continuarei como piloto reserva e de testes da Haas na F1, então será uma temporada bastante movimentada, mas estou com uma grande expectativa por tudo isso”, disse Pietro, que disputou os GPs do Bahrein e de Abu Dhabi da F1 em 2020.

Sascha Fassbender, chefe da Inter Europol, destacou a força da equipe montada para a disputa da LMP2 no ELMS, e espera lutar pelo título da classe, a principal do campeonato. O representante da equipe francesa ainda reforça a vontade do time em disputar as 24 Horas de Le Mans, principal prova de resistência do mundo, com dois carros neste ano.

“Estou muito feliz por dar as boas-vindas para Pietro, David e Fabio. Para nós, entrar na classe LMP2 da ELMS foi um passo lógico. Agora nós temos três pilotos muito bons e estamos ansiosos para disputar fortemente o campeonato da LMP2. Nós também gostaríamos de disputar as 24 Horas de Le Mans com um segundo carro. Nós, obviamente, estamos esperando por isso com dedos cruzados”, diz Fassbender.

A ELMS, em 2022, conta com um calendário de seis etapas, todas com quatro horas de duração, e passando por alguns dos principais circuitos do planeta, como Spa-Francorchamps, Ímola e Barcelona. O campeonato será aberto no dia 17 de abril, em Paul Ricard, e a última etapa está marcada para 16 de outubro, em Portimão.

Confira o calendário da temporada da ELMS:

17 de abril - 4 Horas de Le Castelet

15 de maio - 4 Horas de Ímola

3 de julho - 4 Horas de Hungaroring

28 de agosto - 4 Horas de Barcelona

25 de setembro - 4 Horas de Spa-Francorchamps

16 de outubro - 4 Horas de Portimão

