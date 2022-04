Pietro Fittipaldi estreia na ELMS em Paul Ricard no fim de semana

Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi iniciará um novo desafio neste final de semana: ele disputará a temporada 2022 da European Le Mans Series, um dos principais campeonatos de endurance do planeta, guiando pela InterEuropol Competition na classe LMP2.

“Estou muito animado para começar essa temporada”, disse Pietro. “A equipe tem trabalhado muito bem desde o primeiro teste que fizemos nessa semana aqui na França. Nós treinamos tanto com chuva lá em Val de Vienne quanto no seco aqui em Paul Ricard, então estou bem preparado”, disse o piloto que tem apoio de Banco do Brasil, Baterias Moura, Claro, Gate.io, Fantom, OakBerry, Hyper X, Furia, Stake.com, HRX e Fields 360.

Pietro guiará o protótipo Oreca 07 verde e amarelo, nas cores da bandeira brasileira, e seus equipamentos também terão detalhes nestes tons, como as luvas e o macacão. Fittipaldi revezará o carro com o dinamarquês David Heinemeier-Hansson e o suíço Fabio Scherer.

“Foi uma semana importante em que conheci meus companheiros de equipe, os engenheiros, mecânicos e também moldamos o banco do carro. A nossa pré-temporada foi rápida, mas estou me sentindo muito bem no carro e animado para essa prova”, completou Pietro, que disputou os GPs do Bahrein e de Abu Dhabi da F1 em 2020 e acelerou o carro da Haas na pré-temporada deste ano.

As 4 horas de Le Castellet serão disputadas no Circuito de Paul Ricard neste domingo às 6 horas da manhã (horário de Brasília). A definição do grid será no sábado, com a classe LMP2 entrando na pista às 9h30.

Confira o calendário da temporada 2022 da ELMS:

17 de abril - 4 Horas de Le Castellet

15 de maio - 4 Horas de Ímola

3 de julho - 4 Horas de Hungaroring

28 de agosto - 4 Horas de Barcelona

25 de setembro - 4 Horas de Spa-Francorchamps

16 de outubro - 4 Horas de Portimão

Pietro Fittipaldi em Paul Ricard Photo by: Divulgacao

