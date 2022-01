Carregar reprodutor de áudio

A BHK Motorsport anunciou acordo com Augusto Farfus para a próxima temporada da European Le Mans Series. A colaboração entre a equipa inglesa e o piloto verá este último empenhado em duas frentes, na função de piloto e coach.

Farfus estará de fato ao volante do Oreca 07 #35 na classe LMP2 e, ao mesmo tempo, acompanhará de perto os pilotos da tripulação que levará para a pista com o Ligier JS P320 #16 na classe LMP3.

O curitibano é, portanto, o primeiro piloto confirmado para a formação de 2022 da equipe liderada por Francesco Dracone que, após uma temporada de 2021 se concentrou exclusivamente no programa LMP2.

A aguardada temporada de 2022 da European Le Mans Series começará no Circuito Paul Ricard em 11 de abril com dois dias de testes oficiais e depois no fim de semana seguinte novamente na pista francesa com as 4 Horas de Le Castellet.

Farfus disse: “É um enorme prazer para mim juntar-me à BHK Motorsport, a quem agradeço a confiança que decidiram depositar em mim nesta dupla função. Uma nova aventura que representa para mim um desafio sem precedentes a ser enfrentado com muito entusiasmo e motivação”.

“Pessoalmente, acho muito estimulante a ideia de poder ajudar concretamente uma equipe que nas últimas temporadas tem sido um pouco a Cinderela do campeonato, fazendo tudo ao meu alcance para permitir que toda a equipe eleve o nível de competitividade em ambas as categorias e ter a chance de jogar com os melhores".

"O grid da European Le Mans Series é um dos mais difíceis do mundo, com várias equipes também competindo no WEC e IMSA e muitos pilotos de primeira linha, será bom competir em um ambiente tão desafiador. Agradeço à BMW Motorsport por me dar a oportunidade de participar de mais um compromisso”.

