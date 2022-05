ELMS: Pietro Fittipaldi corre pela primeira vez em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Pietro Fittipaldi terá um desafio inédito na carreira neste final de semana. O piloto correrá no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, na Itália, às 4 Horas de Ímola, segunda etapa da European Le Mans Series (ELMS), em um circuito onde jamais correu em sua trajetória no esporte a motor. O piloto defenderá a InterEuropol na classe LMP2, a mais importante do grid.

“Nunca pilotei em Ímola, mas eu estava lá com a Haas acompanhando e também acompanhando o Enzo e é uma pista fantástica, uma pista raiz, clássica. Então eu estou animado para pilotar nessa pista pela primeira vez”, disse Pietro, piloto de testes da Haas na Fórmula 1 e irmão de Enzo Fittipaldi, que conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 2 justamente em Ímola.

Pietro será o único brasileiro no grid neste final de semana na Itália, e terá mais uma vez como companheiros Fabio Scherer e David Heinemeier-Hansson. Na primeira etapa, disputada em Paul Ricard, um pneu furado tirou as chances do trio da InterEuropol conquistar um bom resultado, mas Fittipaldi espera por um desfecho diferente na Itália.

“Na última corrida, em Le Castellet, a gente estava com um ritmo forte, andando entre os três primeiros. Mas, infelizmente, o pneu estourou duas vezes e isso custou a nossa corrida. Acho que temos boas chances nesse final de semana em Ímola, já que o primeiro treino é na sexta-feira e a corrida no domingo, então vamos ver como vamos evoluir, mas a gente tem um carro bom e ritmo bom para ter chance de estar no pódio”, completou Fittipaldi, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia e PLGG.

A edição das 4 Horas de Ímola tem largada marcada para 6h30 de domingo. Contudo, os treinos serão abertos na sexta-feira, com a classificação marcada para o sábado.

Programação:

Sexta-feira – 13 de maio

6h30 - Treino livre 1

10h40 - Teste coletivo

Sábado – 14 de maio

4h30 - Treino livre 2

9h30 - Classificação LMP3

9h45 - Classificação LMP2

Domingo – 15 de maio

6h30 – Corrida

