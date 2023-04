Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 será de novos desafios para Gustavo Kiryla. Após três temporadas no campeonato de provas de longa duração no Brasil, em que ganhou destaque o piloto de Curitiba parte para um intercâmbio no automobilismo europeu.

A Prototype Germany Cup, é exclusiva para protótipos LMP3 com peso mínimo de 950kg, e uma dinâmica de corrida que será novidade para o único representante brasileiro na categoria. Serão duas provas por final de semana de corrida com duração de uma hora, e uma parada obrigatória no meio da corrida para troca de pilotos.

Kiryla estará no comando o protótipo LMP3 Duqueine D-08, de motorização Nissan VK56 V8, preparado pela equipe alemã Mucke Motorsport. Seu companheiro de equipe será Nico Gohler, que tem passagens por categorias de fórmula e este será seu primeiro ano na categoria.

“Estou bastante animado para este novo desafio. Será uma grande experiência que vou adquirir para minha carreira. Vamos fazer o melhor para garantir bons resultados”, comentou.

Gustavo Kiryla

Idade: 29 anos

Cidade natal: Curitiba (PR).

Destaques na carreira:

Campeão Graduados Copa Pinhais de Kart (2013)

Temporada completa na Sprint Race (2014 e 2015)

Convite para uma prova na Stock Light (2016)

Campeão Shifter Copa Super Paraná (2018)

Copa SPR de Kart (2019)

Convite para uma prova na Porsche Cup - 5º lugar na corrida (2019)

Vice-campeão Endurance Brasil (2021)

Campeão Endurance Brasil (2022)

Calendário da Prototype Germany Cup

1ª etapa - Hockenheim (ALE) - 28 à 30 de abril

2ª etapa – Oschersleben (ALE) - 26 à 28 de maio

3ª etapa - Zandvoort (HOL) - 23 à 25 de junho

4ª etapa - Norisring (ALE) - 07 à 09 de julho

5ª etapa - Assen (HOL) - 01 à 03 de setembro

6ª etapa - Nurburgring (ALE) - 13 à 15 de outubro