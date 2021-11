Valentino Rossi ainda tem dois finais de semana de MotoGP pela frente antes de encerrar sua carreira de 26 anos como piloto de motos. Mas a lenda do esporte a motor já pensa no futuro, tendo testado carros de GT com a Ferrari em Misano nesta semana antes da troca das duas para as quatro rodas em 2022.

Neste fim de semana, o italiano disputa o GP do Algarve em Portimão, enquanto sua despedida da MotoGP acontece já na semana seguinte, em Valência na Espanha.

Mas desde quando anunciou sua aposentadoria da MotoGP Rossi já havia deixado claro que esse não era o fim de sua carreira como piloto. O Doutor passará agora a focar nas corridas de carro, algo que já vinha fazendo com regularidade no passado, mas apenas por diversão.

Na última quarta, antes de ir para Portugal, Rossi testou uma Ferrari 488 GT3 da Kessel Racing em Misano, um carro que já havia feito provas antes. "Sim, testei a Ferrari em Misano ontem. Porque vamos correr em Abu Dhabi em janeiro, eu, Luca e 'Uccio'.

Rossi se refere às 12 Horas do Golfo, tradicional prova de endurance realizada no início do ano e que o italiano já disputou diversas vezes. Em 2019, em Abu Dhabi e no ano passado, no Bahrein, o Doutor correu ao lado de seu meio-irmão, o também piloto da MotoGP Luca Marini e 'Uccio' Salucci, seu amigo e conselheiro de longa data.

Futuro no GT em 2022 apenas após as 12 Horas do Golfo

Enquanto nas vezes anteriores Rossi corria apenas por diversão nas 12 Horas do Golfo, agora ele vê a prova com outros olhos.

"Normalmente fazíamos essas corridas por diversão. Mas serei um piloto de GT no próximo ano. Por isso, a abordagem e o trabalho que coloco nisso serão obviamente diferentes daqui em diante".

Rossi afirma que não quer decidir onde correrá em 2022 até após a prova em Abu Dhabi, mas já tem algo em mente.

"Esta corrida ainda será algo divertido para nós. Aí temos que decidir para qual categoria vou no próximo ano. Correrei em carros de Gran Turismo, mas não sei em qual campeonato. Pode ser o WEC. Pode ser a European Le Mans Series ou o Intercontinental GT Challenge. Ainda temos que decidir qual carro e ver o quão rápido posso ser".

O teste de Misano serviu principalmente para que Rossi, Marini e Salucci conheçam novamente a Ferrari 488 GT3 novamente.

"Infelizmente o tempo não estava bom, mas ainda assim conseguimos testar extensivamente, e tive uma boa sensação".

Marini revela detalhes do teste de Misano

"Para ser sincero, 'Vale' foi muito rápido", disse Marini, que faz sua estreia na MotoGP neste ano com a Avintia, equipe satélite da Ducati. "Nos outros testes, eu estava mais próximo dele, mas ontem ele foi muito forte. Com slicks e em condições imperfeitas, devido à água na pista, ele realmente voou. Colocou um segundo em mim".

"No final, fui um segundo mais lento do que 'Vale' e 'Uccio' acabou um e meio, dois segundos mais lento do que eu".

