AO VIVO: Assista à primeira decisão da seletiva das equipes Crown e W2 Racing

A seletiva promovida pelas equipes Crown Racing e W2 Racing tem sua jornada final na plataforma iRacing nesta terça-feira, às 21h. O palco da corrida virtual é o circuito misto de Daytona, nos Estados Unidos, e os carros usados são as Ferrari 488 GT3.

Os 40 competidores concorrem ao prêmio e ao patrocínio no valor de uma assinatura anual do iRacing e inscrições em até cinco competições indicadas pelas equipes. O vencedor terá os mesmos atributos e obrigações dos pilotos oficiais das multicampeãs equipes da Stock Car e Stock Light, além de uma exclusiva vivência em fim de semana oficial das categorias nos autódromos.

Eles participarão de reuniões entre pilotos e engenheiros, análise de telemetria, acompanharão a comunicação entre piloto e pit box pelo rádio e terão também uma agenda promocional, com atendimento à imprensa especializada e ao público na visitação de box.

A primeira prova disputada no iRacing foi em Interlagos e foi dominada por Luiz Felipe Tavares.

Além de selecionar um especialista na plataforma iRacing, as equipes Crown e W2 também recrutam um piloto por meio da plataforma Automobilista - a mesma que tem os carros e pistas da Stock Car. Na semana passada, também em Interlagos, foi disputada a primeira etapa neste simulador, com vitória de Daniel Mageste. A vaga do Automobilista será definida na semana que vem, na pista de Goiânia.

Assista à decisão na seletiva das equipes Crow e W2 Racing

PODCAST: A Williams tem salvação?