Victor Alves faturou a terceira etapa do Ultimate Drift Games, a competição virtual do Campeonato Brasileiro de Drift. Victor, que já havia vencido as outras duas etapas anteriores em Interlagos e Atlanta, levou também a edição da Vila Capanema. Ele já soma três vitórias em três etapas do campeonato.

A jornada aconteceu em pista desenvolvida exclusivamente para o Ultimate Drift Games, que replica a pista que seria montada no estádio do Paraná Clube para a abertura do Campeonato Brasileiro de Drift. Victor Alves, que havia se classificado com a segunda melhor nota durante as eliminatórias, foi impecável durante as batalhas finais para conquistar mais uma vitória.

O dia das batalhas finais começou com Mine e Igor Cruz se classificando pela repescagem para compor a chave dos 32 finalistas desta etapa. Os dois pilotos, por ordem do chaveamento cruzaram caminho com os dois mais bem ranqueados das classificatórias: João Vitor Alves e Victor Alves.

João Vitor Alves, o mais bem colocado de sábado, com 97 pontos, estreou com vitória nas batalhas, superando Igor Cruz e avançando até as quartas de final, onde foi desbancado pelo surpreendente Juninho em disputa por vaga na semifinal.

Do outro lado da chave, Victor Alves foi absoluto. O brasiliense não tomou conhecimento de seus adversários durante toda a prova. O caminho do campeão foi unânime até as semifinais. Victor Alves enfrentou uma dura batalha valendo vaga na decisão. Freitas, que eliminou Faoro, finalista da última etapa, queria novo embate com Victor Alves.

Em uma decisão que precisou de auxílio das câmeras exclusivas dos juízes, cujas imagens foram mostradas para o público pelo piloto profissional e juiz do UDG João Barion, Victor Alves conquistou sua vaga na final para enfrentar Rohde.

Na final, Victor Alves e Rohde fizeram uma primeira volta surpreendente. Alves era lead e Rohde o chase. Os carros andaram colados porta com porta por todo o traçado, deixando a decisão do campeonato para a segunda volta da bateria.

Rohde e Victor vinham em outra volta muito consistente, porém um pequeno erro de Rohde nos instantes finais deu a vantagem ao líder do campeonato. Novamente a decisão foi tomada com base nas imagens das câmeras extras. Os juízes ficaram na dúvida se o contato de Rohde com o muro na última curva havia sido causada por erro do piloto ou por um toque de Victor Alves durante sua volta de chase.

Checada as câmeras aéreas disponíveis, percebeu-se que Victor não encostou em Rohde, apesar de os carros estarem separados por milímetros. Sendo assim, Victor Alves faturou mais uma etapa do Ultimate Drift Games.

"Foi a etapa mais difícil, por causa dos muros: bateu, já era", disse Victor. "Tem que ser preciso na tocada para evitar o máximo o contato com os muros, que não perdoam. Procurei pegar pontos de referência na pista, como sempre faço: colocava a linha amarela da pista na linha do retrovisor por exemplo e sabia que assim estaria perto do muro com segurança".

"Mas novamente eu não esperava ganhar deles. O Freitas e o Rohde andaram muito e estão de parabéns. Fico muito contente que as coisas deram certo hoje de novo. Agora é pensar na etapa de Long Beach, já vou começar a treinar hoje mesmo."

Os carros voltam a deslizar pelo Ultimate Drift Games entre 19 e 21 de junho, em Long Beach (EUA).

