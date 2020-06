Neste domingo, teremos mais um grande evento de eSport antes do retorno da Fórmula 1 na próxima semana. 16 pilotos do mundo real irão competir na plataforma Assetto Corsa na primeira edição virtual da Corrida dos Campeões (CdC), evento realizado em parceria com o Motorsport Games.

O vencedor da Indy Colton Herta completa a lista de participantes da edição inaugural da Corrida dos Campeões Virtual. Ele vai competir contra pilotos como Romain Grosjean, da F1, Stoffel Vandoorne, da equipe Mercedes na F-E e o campeão mundial de Rally Petter Solberg.

Eles vão competir em versões virtuais dos circuitos usados pela CdC ao longo de sua história.

Os 16 pilotos foram divididos em quatro grupos, com o primeiro tendo Vandoorne, Louis Deletraz, que recentemente venceu as 24 Horas de Le Mans Virtual, Raffaele Marciello e o campeão de iRacing do IMSA Bruno Spengler.

O segundo grupo é formado por António Félix da Costa, a vice campeã da W Series de 2019, Beitske Visser, o piloto da NASCAR México Ruben Garcia Jr. e Herta.

O terceiro grupo terá Solberg competindo contra o bicampeão do Mundial de Rallycross Johan Kristoffersson, o tricampeão do WTCC Andy Priaulx e Filipe Albuquerque, vencedor da edição de 2010 da CdC.

O quarto e último grupo terá Grosjean, o atual campeão de Rallycross Timmy Hansen, o bicampeão do DTM René Rast e o vencedor da edição de 2019 da CdC Benito Guerra.

Além de competir no evento individual, parte dos pilotos também vai competir na Copa Virtual de Nações da CdC, com Hansen e Kristoffersson se juntando para representar a Suécia no Grupo A. Eles vão competir contra os portugueses Da Costa e Albuquerque, além dos mexicanos Guerra e Garcia Jr.

Solberg estará no Grupo B com seu filho Oliver representando a Noruega, enquanto Prilaux e seu filho Seb comandarão a equipe britânica. A última equipe do segundo grupo não foi confirmada.

Quatro pilotos virtuais irão batalhar em um evento separado a Final do Mundial da eCdC, que conta com os vencedores da edição anterior do evento - a estrela do eSport da Ferrari Enzo Bonito e James Baldwin, representando a Veloce.

Eles vão competir contra os pilotos Nills Naujoks e Arthur Kammerer, que foram os dois mais rápidos no evento de qualificação.

O evento começa daqui a pouco, às 14h, e você acompanha tudo aqui no Motorsport.com.

Virtual Race of Champions poster Photo by: Motorsport.com

