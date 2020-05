O Desafio Virtual da Estrelas chega à penúltima das cinco etapas do campeonato. A competição já teve 53 pilotos que aceleraram em pelo menos uma das rodadas e tem sido marcada pelo grid recheado de grandes pilotos, com integrantes da F1, F2, Stock Car, Truck, IMSA, WEC, F3, F4, Indy e kart.

O campeonato tem a liderança de Felipe Drugovich, que soma 93 pontos e venceu quatro das seis corridas disputadas até aqui. Os outros vencedores foram Enzo Fittipaldi e Edson Coelho, da Stock Light. A quarta etapa será disputada no circuito decidido em votação do público, entre Donington Park (Inglaterra), Montreal (Canadá), Suzuka ou Motegi (Japão). A pista é escolhida através de votação nas redes sociais de Enzo Fittipaldi e Dudu Barrichello, que são os organizadores do campeonato.

O Desafio Virtual das Estrelas utiliza carros de F3 com setup fixo para equilibrar os pilotos, e terá as presenças nesta quarta-feira de Rubens Barrichello, Felipe Massa, Felipe Nasr, Pietro Fittipaldi, Matheus Leist e James Calado.

Inspirados no "Race for the World", ao longo da competição, os pilotos do Desafio Virtual das Estrelas ajudam a promover doações para a campanha “Unidos contra Covid-19", promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), dando caráter beneficente ao evento. Todos os pilotos e organizadores estão promovendo o evento de forma gratuita e trabalhando para arrecadar doações. Você pode doar clicando aqui.

