Contando com penalidade a adversário, Quentin Dall'olmo venceu o segundo World Rallycross Esports Invitational em Montalegre, enquanto Shane van Gisbergen, estrela dos Supercars, subiu ao pódio.

O irmão de Quentin, Killian, terminou em primeiro na final de cinco pilotos. No entanto, ele recebeu uma penalidade de 20 segundos, o que deixou Quentin com a vitória no evento, à frente de Jon Armstrong.

Em sua estreia virtual no rallycross, o campeão do Supercars de 2016 van Gisbergen ficou no último lugar no pódio. Van Gisbergen negou ao atual campeão mundial de RX, Timmy Hansen, uma vaga na final com um movimento ousado em Hansen.

Hansen voltou mais tarde e foi eliminado, juntamente com o piloto tcheco Lukas Mateja e o piloto do GCK Megane, Rokas Baciuska, que recebeu uma penalidade que o tirou das posições classificatórias.

A segunda semifinal viu os parceiros de treinamento Kevin Hansen e Henrik Krogstad serem eliminados, com Mattias Adielson entrando na final como o piloto mais rápido em terceiro lugar. Entre os eliminados nas eliminatórias estava o atual líder do campeonato de Fórmula E Antonio Felix da Costa e o ex-piloto de Ferrari Mika Salo, ambos fazendo sua estréia na categoria virtual.

Os regulares do World RX Matvey Furazhkin, Oliver Bennett, Reinis Nitiss e Timo Scheider perderam lugares nas semifinais. O próximo evento World RX Esports Invitational está programado para ocorrer no circuito virtual Spa-Francorchamps em 17 de maio.