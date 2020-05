O Ultimate Drift Games está de volta nesse sábado após uma sexta de muitas emoções na pista de Atlanta. Nas atividades de hoje, a segunda parte da etapa classificatória, que seleciona os pilotos com a melhor pontuação para as batalhas finais.

Entre os mais de cem inscritos, estão pilotos especialistas no drift virtual, assim como pilotos das máquinas reais que aceleram no Brasil e no mundo, inclusive alguns competidores regulares do grid do Ultimate Drift. Neste ano o evento foi chancelado pela CBA e vale como o Campeonato Brasileiro da modalidade.

Com formato um pouco diferente das etapas regulares do Ultimate Drift, teremos três dias de evento, um a mais do que no primeiro evento realizado em Interlagos - e que contou com quase nove horas de duração para todas as baterias preliminares.

Todos os inscritos para o Ultimate Drift Games terão ingressos gratuitos para todas as etapas do Ultimate Drift em 2020. O vencedor do campeonato ganha um dia de drift com um Nissan 370Z biturbo e vai desafiar um competidor do campeonato regular. Ele ganhará também a viagem para o evento, a fim de poder desfrutar do prêmio.

Após a classificatória de hoje, conheceremos 30 dos pilotos que seguirão para as batalhas finais. Os que terminarem entre 31º e 46º seguirão para a repescagem, que acontecerá amanhã cedo, e selecionará os dois últimos finalistas.

Confira o segundo dia de classificatória AO VIVO

