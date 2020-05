Em quatro etapas, dois vencedores diferentes. Enquanto Maximilian Gunther faturou as duas primeiras provas, agora é a vez de Pascal Wehrlein dominar o Race at Home Challenge, campeonato virtual da Fórmula E que conta com a participação de todos os pilotos do grid atual.

O piloto da Mahindra se beneficiou de uma batida do pole e líder da corrida, Edoardo Mortara, para conquistar sua segunda vitória consecutiva, que foi realizada em parceria com o Motorsport Games, para ajudar o Fundo de Auxílio de Combate ao Coronavírus do UNICEF.

Wehrlein caiu para quarto na largada, e começou a escalar as posições após uma grande incidente na primeira curva. Sua vitória, com mais de quatro segundos de vantagem sobre Stoffel Vandoorne, foi suficiente para assumir a liderança do campeonato, devido ao abandono do então líder Maximilian Gunther.

Uma sessão de classificação com pista molhada permitiu a Mortara conquistar a pole position com apenas 0s01 de vantagem sobre Wehrlein, apesar do piloto da Venturi nunca ter praticado no circuito, apesar de ter vencido no local em 2019. Mortara teve uma boa largada e conseguiu defender sua posição no hairpin da curva 1.

Nyck de Vries, que atrasou a freada, bateu na traseira de Oliver Turvey, que por sua vez levou Gunther a bater na Mercedes de Vandoorne. A colisão também atingiu Wehrlein, que acabou rodando e bloqueando a passagem dos rivais.

A Jaguar de James Calado e de Vries conseguiram se livrar do incidente para tentar disputar com Mortara, mas Wehrlein e Vandoorne foram mais rápidos, passando a ocupar o segundo e terceiro lugares. Mortara tinha uma vantagem de três segundos, mas seu carro acabou no muro na primeira parte da chicane, caindo para quinto.

Isso permitiu que Wehrlein escapasse na frente em direção à vitória, com Vandoorne em segundo e Calado em terceiro. De Vries foi o quarto, com Mortara em quinto, sem conseguir recuperar as posições perdidas devido a um dano no carro após a batida.

O atual líder da temporada da F-E, António Félix da Costa teve seu melhor resultado no eSport, terminando em sexto, a frente de Robin Frijns e Turvey. Sebastien Buemi e seu parceiro na Nissan, Oliver Rowland, fecharam o Top 10.

Já Gunther não conseguiu se recuperar do acidente na primeira curva, e acabou recebendo também um drive through por queimar a largada e acabou em 19º, sendo eliminado da corrida devido ao formato de battle royale, que elimina o último piloto a cada volta.

No desafio dos pilotos virtuais, Lucas Muller, que largou em terceiro, ultrapassou o pole Joshua Rogers no final, se tornando o quarto vencedor diferente em quatro etapas. O eventual campeão desse torneio irá ganhar um teste em um carro da F-E no final do ano. Atualmente, Kevin Siggy lidera a classificação, por conseguir um pódio em cada prova até aqui.

Fórmula E Race at Home Challenge - Classificação após quatro etapas

Pascal Wehrlein 70 pontos Maximilian Gunther 65 Stoffel Vandoorne 58 Robin Frijns 46 Neel Jani 24 Nico Muller 19 James Calado 19 Nyck de Vries 18 Oliver Turvey 19 Oliver Rowland 17 Edoardo Mortara 13 Antonio Felix da Costa 8

