CEO do WEC exalta sucesso de versão virtual das 24 Horas de Le Mans

As 24 Horas de Le Mans virtual contou com 200 pilotos competindo em 170 simuladores e foi realizada em parceria entre o WEC, ACO e Motorsport Games.

O evento, que contou com os esforços apoiados pelas fábrica dos participantes do WEC Toyota, Porsche, Ferrari, Aston Martin e Corvette, foi vencido pela equipe #1 Rebellion Williams Esports, na qual os pilotos profissionais Raffaele Marciello e Louis Deletraz compartilharam carro com os especialistas em simulador Nikodem Wisniewski e Kuba Brzezinski.

O CEO do WEC, Gerard Neveu, descreveu a lista de inscrições repleta de estrelas - que teve que ser reduzida de 83 pedidos para 50 - como "algo muito espetacular".

"Eu disse aos meus colegas que foi como fizemos o WEC, passamos dois meses no inverno para convocar todas as equipes para virem e fazer parte do campeonato", explicou Neveu.

"Tivemos um grid incrível. É claro que temos sorte por causa da quarentena, mas, de qualquer forma, trabalhar assim em apenas cinco semanas foi algo muito espetacular."

"Descobrimos muitas coisas que o mundo virtual pode trazer para o mundo real a partir desta corrida. Você pode agregar valor e atualizar o automobilismo com algo inspirado no mundo virtual".

Neveu disse que não tinha "nenhuma explicação" para o motivo pelo qual os problemas técnicos que impactaram as corridas antes do final de semana foram amplamente evitados.

A corrida contou com quase 23 horas com bandeira verde, com apenas duas paradas.

"Ninguém poderá explicar agora porque não tivemos mais problemas durante a corrida", continuou ele. "Não temos nenhuma explicação.”

"Seria injusto não reconhecer o fato de que o rFactor 2 entregou o jogo muito bem no sábado e domingo. Seria injusto também dizer que estávamos confortáveis ​​e otimistas no dia anterior e qualquer piloto pode lhe dizer isso."

"Temos que prestar uma grande homenagem à equipe da organização, essa equipe dos sonhos, porque eles se prepararam para isso em um nível muito sério."

Neveu também ficou agradavelmente surpreendido com o impacto positivo que a corrida virtual teve na manutenção da estabilidade das equipes do mundo real do WEC, enquanto a conclusão da temporada 2019/2020 da vida real foi adiada.

"Eles usaram o evento virtual para manter felizes seus patrocinadores e parceiros", acrescentou Neveu. "Recebemos muitas mensagens das equipes agradecendo porque isso nos ajuda a manter a equipe no nível certo.”

"Esta quarentena é muito frustrante, então esse é outro bom valor agregado que eu nunca esperava".

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?