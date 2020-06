Programa Porsche Esports Brasil divulga 80 finalistas para temporada 2020

O programa Porsche Esports Brasil concluiu fase classificatória, estabelecendo marcas que fazem jus ao título de maior programa de automobilismo virtual do Brasil.

Durante duas semanas (ou 708 horas de servidor aberto para os treinos), nada menos que 416 pilotos aceleraram por uma vaga nos campeonatos da Porsche Esports Carrera Cup e Porsche Esports Sprint Challenge. Juntos, eles acumularam espantosos 339.675 km –praticamente a distância entre a Terra e a Lua.

A classificatória foi disputada na pista de Silverstone (versão 2008) e avançaram os 80 pilotos com as melhores médias de tempos em stints de quatro voltas - 40 para o campeonato profissional da Carrera Cup e 40 para o Sprint Challenge. Foi a ação que reuniu o maior número de pilotos no Brasil competindo na plataforma iRacing até hoje. A repercussão foi tamanha, com mais de 1,1 milhão de pessoas impactadas nas mídias sociais, que até competidores de outras seis nacionalidades tentaram se inscrever.

Na Carrera Cup, classe para competidores com iRating superior a 3.000 pontos e disputada com o Porsche 911 GT3 Cup com setup liberado, os 40 finalistas ficaram separados por meros 0s651. Na Sprint Challenge, para competidores com iRating inferior a 3.000 pontos e disputada com o Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport e setup fixo, o grid foi mais apertado ainda: a diferença entre o líder e o 40º colocado ficou em 0s425. Nada menos que 73 pilotos cravaram marcas dentro do mesmo segundo.

A temporada começa na próxima quarta-feira (24/06) com a primeira etapa da Porsche Esports Carrera Cup. Serão 12 semanas consecutivas de corridas, alternando uma para cada campeonato, sempre com transmissão ao vivo do Motorsport.com. A programação determina sempre rodadas duplas e os carros passam por pistas icônicas como Interlagos, Le Mans, Nurburgring, Daytona, Spa e Silverstone.

Resultados das classificatórias:

Porsche Esports Carrera Cup Brasil

Rodrigo Baronio 1:50,335

Gustavo Ariel 1:50,430

Neto Nascimento 1:50,483

Márcio Campos 1:50,566

Bruno do Carmo 1:50,583

Bruno Risseto 1:50,588

Raphael Silva 1:50,627

Erick Goldner 1:50,640

Guilherme Buzato 1:50,668

Marcos Furriel 1:50,720

Cesar Froener 1:50,728

Bruno Fernandes 1:50,761

Anthony Souza 1:50,763

Luiz Felipe Tavares 1:50,767

Edson Coelho 1:50,788

Luiz Gonzaga Filho 1:50,821

Rafael Bervanger 1:50,825

Matheus Machado 1:50,826

Daniel Arent Wensing 1:50,833

Marcelo l Canoff 1:50,836

Willian Candido 1:50,855

Victor M Veloso 1:50,856

Felipe Baptista 1:50,857

Adaildo Vieira 1:50,864

Tamy Accioly 1:50,876

Flavio Xavier 1:50,913

Diogo Moreira Gomes 1:50,920

Cristiano Bohessef 1:50,926

Luciano Falkowski 1:50,926

Daniel Machado 1:50,929

Leandro Werle 1:50,932

Renan Azeredo 1:50,938

Jessé Alves 1:50,943

Arthur Leist 1:50,944

Roger Rezende 1:50,950

Fabio Zamperlini 1:50,956

Danilo Fonseca 1:50,960

Rafael Matta 1:50,964

Rodrigo Lepri 1:50,975

Norberto Martins 1:50,986

Jeff Giassi Campeão da Porsche Esports Carrera Cup em 2019

Eduardo Borgert Campeão da MoT Pro Series do IRB e-Sports em 2019

Porsche Esports Sprint Challenge Brasil

Bruno Souza 1:57,808

Marcos Riffel 1:57,816

Rademac Romanetto 1:57,934

Felipe Iazzetti 1:57,935

Felipe Husmann 1:57,997

Alexandre Sene 1:57,998

André de Carli 1:58,046

Leandro Daminelli 1:58,052

Bruno Bonagura 1:58,065

Theo Manna 1:58,074

Carlos Eduardo Amorim 1:58,085

Felipe Mota 1:58,088

Adilson Junior 1:58,096

Lucas Trindade 1:58,104

Jackson Resende 1:58,118

Diego Freitas 1:58,132

Joao Rosate 1:58,139

Rogério Neto 1:58,143

Eraldo Silva 1:58,148

Lucas Dornella 1:58,150

Lucas Werle 1:58,153

Renato A Tamburini 1:58,156

Diego Carmo 1:58,157

Tadeu I Costa 1:58,160

Will Suhr 1:58,161

Lorenzo Roth 1:58,163

Guilherme Carettoni 1:58,163

Angelo Carlos 1:58,165

Diego Acebedo 1:58,184

Clemente De Faria Jr. 1:58,196

José Mauro 1:58,196

Antonio Augusto Tristão 1:58,208

Emanuel Santos 1:58,212

Felipe Rezende 1:58,214

Fernando Signoretto 1:58,220

Raphael De Leo Lima 1:58,224

Chrystian Nascimento 1:58,226

Lucas Freitas 1:58,226

Gumercindo Cabral 1:58,227

Lucas Alves 1:58,233

Calendário

24 de junho – Interlagos – Carrera Cup

1º de julho – Interlagos – Sprint Challenge

8 de julho – Le Mans – Carrera Cup

15 de julho – Nurburgring – Sprint Challenge

22 de julho – Barcelona – Carrera Cup

29 de julho – Montreal – Sprint Challenge

5 de agosto – Spa-Francorchamps – Carrera Cup

12 de agosto – Spa-Francorchamps – Sprint Challenge

19 de agosto – Silverstone – Carrera Cup

26 de agosto – Silverstone – Sprint Challenge

2 de setembro – Monza – Carrera Cup

8 de setembro – Daytona – Sprint Challenge

