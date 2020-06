Brooks e Giles vencem em Iowa pela eNASCAR Heat Pro League

Xbox One

Justin Brooks foi o grande nome da prova, com domínio preponderante, mesmo após as paradas, tendo apenas Daniel Buttafuoco como grande adversário.

Brian Tedeschi ficou em terceiro, Sam Morris em quarto e Matthew Heale em quinto.

Resultado (Xbox):

Pos Larg Piloto Equipe

1. 1 Justin Brooks JTG Daugherty Throttlers

2. 3 Daniel Buttafuoco Germain Gaming

3. 5 Brian Tedeschi Team Penske eSports

4. 11 Sam Morris Hendrick Motorsports GC

5. 13 Matthew Heale Gibbs Gaming

6. 10 Tyler Dohar JR Motorsports

7. 7 Slade Gravitt Wood Brothers Gaming

8. 12 Jordan McGraw RCR eSports

9. 4 Diego Alvarado Petty eSports

10. 6 Jose Ruiz Leavine Family Gaming

11. 2 Luis Zaiter Chip Ganassi Gaming

12. 14 Riley Ogle GoFas Gaming

13. 9 Nick Walker Roush Fenway Racing

14. 8 Matthew Selby Stewart-Haas eSports

PS4

A corrida no PS4 foi diferente. O pole Corey Rothgeb liderava, mas Brandyn Gritton assumiu o controle.

Um grande incidente faltando 54 voltas para o final atingiu o pelotão. No reinício, Parker teve problemas de conexão e ficou para trás, causando outro incidente na curva 2.

Os pilotos ao seu redor pareciam cautelosas após o incidente, até que Cody Giles conseguiu passar com pouco mais de 40 voltas para o fim.

Giles acabou dominando até o fim, dando a vitória para a Wood Brothers Gaming. Gritton recuperou pelo segundo lugar, seis décimos atrás. Joey Stone terminou em terceiro, Mike Braas em quarto e Josh Harbin em quinto.

Resultado (PS4):

Pos. Larg. Piloto Equipe

1. 4 Cody Giles Wood Brothers Gaming

2. 2 Brandyn Gritton Stewart-Haas eSports

3. 7 Joey Stone RCR eSports

4. 3 Mike Braas Petty eSports

5. 10 Josh Harbin Leavine Family Gaming

6. 5 Kyle Arnold Germain Gaming

7. 14 Jason Mitchell GoFas Gaming

8. 13 Nick Jobes Hendrick Motorsports GC

9. 1 Corey Rothgeb Team Penske eSports

10. 9 Brandon Hanna Roush Fenway Gaming

11. 11 Joe Gornick JR Motorsports

12. 12 TJ McGowan JTG Daugherty Throttlers

13. 6 Maxwell Castro Chip Ganassi Gaming

14. 8 Josh Parker Gibbs Gaming

Leclerc pistola? Veja por que o game F1 2020 incomodou o piloto da Ferrari

PODCAST: Entrevista com Christian Fittipaldi: a carreira do piloto até a F1